Павел Крашенинников: муниципальные чиновники должны сами договариваться с бизнесом о строительстве школ и детсадов в новых микрорайонах

Депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что муниципальная власть должна самостоятельно договариваться с застройщиками о возведении социальных объектов в новых микрорайонах. Решить этот вопрос только с помощью законодательства невозможно, считает парламентарий.

Тему нехватки школ и поликлиник в быстрорастущих районах Екатеринбурга на встрече с депутатом ГД подняла прокурор города Светлана Кузнецова. Она отметила, что сейчас нет механизмов, которые бы обязывали бизнес обеспечивать социальной инфраструктурой многоквартирные дома.

«Если рассматривать этот вопрос в отрыве от общества, то вот есть деньги бизнеса и есть контракт на строительство. Бизнес строит дом, платит зарплату работникам и платит налоги – это хорошо. Но, наверное, в каждом городе есть градостроительный план. Власть при заключении договора с застройщиками должна учитывать этот план – расположение школ, детсадов, поликлиник, библиотек и так далее. Да, бизнес в этом случае получит меньше прибыли, значит, надо договариваться более подробно – не на один дом, и не два. То есть решать эти вопросы могут люди во власти, которые занимаются отчуждением земельных участков, устанавливают градостроительные планы, заключают контракты с застройщиками. Не всегда вопрос только в законе. В Уголовный и Гражданский кодексы эти статьи об ответственности строителей не включишь. Властям нужно договариваться с бизнесом в каждом конкретном случае», – ответил на вопрос прокурора Павел Крашенинников.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге остро встала проблема переполненных школ – отчасти из-за сбоя при зачислении первоклассников, отчасти из-за интенсивной жилой застройки.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в микрорайоне Краснолесье, где в школе № 181 число учащихся уже в два раза превышает предусмотренное проектом – 830 человек. При этом вопрос с возведением нового учебного корпуса откладывался годами и до сих пор не решен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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