Обустройство дополнительных кабинетов в переполненных школах Екатеринбурга обойдется в 32 миллиона рублей

В администрации Екатеринбурга обновили статистику переполненных школ города. По словам начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой, на 29 марта в 41 образовательном учреждении было открыто 1 824 дополнительных места в первых классах. Самая напряженная ситуация сложилась в школе № 181 в Краснолесье, которая вместо 150 семилеток примет 400. При этом чиновница заверила, что проблемы с нехваткой учителей начальных классов к 1 сентября не будет, так как большинство выпускников педвузов устраиваются в школы именно с этой специальностью.

Напомним, из-за технического сбоя в ночь на 1 февраля в электронной записи в школы несколько сотен заявлений были сдвинуты по времени. Возмущенные родители подали жалобы в департамент образования, и чиновники пошли на уступки, восстановив очередность. В результате в самых востребованных школах пришлось открывать дополнительные места.

Как сообщила Екатерина Сибирцева депутатам, в этих образовательных учреждениях будут переоборудованы кабинеты, закуплены дополнительные учебники и мебель. По предварительным данным, расходы составят 32 миллиона рублей – эти деньги у города есть.

«На сегодняшний день в школы Екатеринбурга зачислено 17 246 детей, это 88% от числа ожидаемых первоклассников. Завершили прием 60 школ, но еще 90 образовательных учреждений продолжают принимать заявления от родителей. В городе еще 3 850 свободных мест в первых классах. Поэтому говорить, что школьных мест не хватает в Екатеринбурге, – некорректно», – подытожила глава департамента.

Она также отметила, что в городе за последние два года снижается количество детей, зачисленных в школы по временной регистрации. Если в 2017 году таких первоклашек было более 25%, то в текущей приемной кампании – уже 14,7%. Тем не менее, родители все еще пользуются поддельной пропиской, чтобы устроить ребенка в желаемую школу – в этом году было выявлено 4 таких случая. Документы были переданы в правоохранительные органы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.19

Летних фестивалей все меньше: «Коляда-Plays» в июне не будет. / Свердловская область получит 450 миллионов из федерального бюджета на ремонт дорог. / Школа в Северке останется с выгребной ямой: в здании отремонтируют только спортзал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»