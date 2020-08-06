У полувековой школы в поселке Северка появится пристрой

Администрация Екатеринбурга определилась с планом реконструкции школы № 179 в Северке, где до сих пор действуют туалеты с выгребной ямой. К учебному заведению, построенному еще в 1960-х годах, возведут дополнительный пристрой. Эскизы проекта вскоре будут представлены городским депутатам.

Ранее народные избранники предлагали снести старое здание школы, чтобы на его месте построить новое и современное. Но в мэрии не согласились с таким подходом. В частности, начальник департамента образования Екатерина Сибирцева отмечала, что это единственная школа в поселке, где учатся 400 детей. В случае начала масштабных строительных работ учеников негде будет разместить. Осенью прошлого года чиновники пообещали включить в школу в программу капремонта, но сроки реконструкции ставили на 2035 год.

Накануне депутаты снова осматривали школу № 179 во время объезда отдаленных территорий Екатеринбурга.

В учебном заведении этим летом был сделан косметический ремонт. «Школа стала свежее: трещины на стенах затерли, заменили оконные блоки, приобрели оборудование в кабинеты, реконструировали пищеблок, отремонтировали классы и спортзал. Затраты составили около полумиллиона рублей. Но все понимают, что срочно нужна реконструкция. Вопрос сдвинулся с мертвой точки: по информации администрации Екатеринбурга, уже в этом году мы получим проект работ. Вероятнее всего, к школе будет сделан новый пристрой. Эскизы нам покажут в ближайшее время», – рассказал вице-спикер думы Виктор Тестов, в чей избирательный округ входит Северка.

При этом для поселка по-прежнему остаются актуальными вопросы газификации и центральной канализации. Тестов ранее указывал, что местным жителям сложно понять, почему им приходится отапливать дома дровами в XXI веке, когда по телевизору рассказывают о мощных газопроводах в России.

Отметим, что в администрации Екатеринбурга готовится комплексная программа по развитию отдаленных территорий на 3,7 миллиарда рублей. Но будет ли она принята, зависит от корректировки бюджета после пандемии коронавируса.

Фото пресс-службы ЕГД

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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