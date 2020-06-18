Развивать городские окраины и дать деньги больницам: екатеринбургские депутаты выдвинули условия для принятия отчета мэра

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга сегодня подытожила недельное обсуждение мэрского отчета Александра Высокинского. Депутаты выставили положительную оценку деятельности главы города и рекомендовали думе принять документ 23 июня. Но решение было не единогласным, передает корреспондент РИА «Новый День». Критики мэра поставили условие: администрация должна в ближайшее время взяться за решение давно назревших городских проблем, иначе спрос в следующем году будет жестче.

При голосовании за отчет Высокинского только два члена комиссии высказались против, еще один воздержался, а восемь депутатов выступили за. Константин Киселев, как и в предыдущие дни, обрушился с критикой на мэрию и заявил, что за последние полгода антирейтинг главы города стал выше, чем его рейтинг. Дмитрий Сергин предложил вообще не давать оценки отчету и предоставить думе возможность принимать решение без рекомендаций. В защиту команды Высокинского снова высказался Михаил Матвеев: «Все депутаты уже определились, кто как будет голосовать 23 июня. Если кому-то не хватило материалов в отчете, я делаю два вывода. Либо депутат ни черта не смыслит в этой работе, либо имеет личные амбиции [и поэтому критикует]. Я считаю, что это тупиковый путь. Не нужно перечеркивать критикой 99% позитивных результатов работы администрации».

Реплика экс-чиновника возмутила Киселева. «Депутаты имеют право и даже обязаны оценивать деятельность главы города. У нас что, нет бюджетного воровства в стране? Сколько глав находится под следствием? И воруют, потому что есть такие депутаты, которые говорят: нет, давайте не будем вмешиваться, не будем оценивать плохо. Мы единое целое с администрацией, начальнику виднее. Нет, коллеги, давайте оценивать. Моя оценка – неуд», – разразился депутат, но не смог повлиять на мнение остальных членов комиссии.

Однако во второй части заседания Константин Киселев добился, чтобы на думу был вынесен список его предложений для работы администрации. В перечне были перечислены 15 пунктов – от запрета на повышение налогов до требований кратно увеличить затраты на здравоохранение и уволить пиар-блок мэрии. Несколько депутатов тут же обвинили Киселева в пиаре. «Это набор лозунгов в духе «всю землю крестьянам». Я тоже могу предложить – давайте построим за год 40 школ и отремонтируем все детские сады. Разве кто-то будет с этим спорить? Но на какие деньги это делать?», – возмутился Виктор Сомиков. Вступил в дискуссию и первый вице-мэр Александр Ковальчик. По его словам, для начала эти предложения нужно обсчитать и выяснить, что город может сделать в пределах своих полномочий. Киселев согласился, и в итоге члены комиссии решили голосовать за каждое из 15-ти предложений отдельно.

Так, в ходе обсуждения депутаты отказались вводить налоговый мораторий, но предложили администрации разработать меры поддержки бизнеса и после завершения пандемии коронавируса. Также комиссия не поддержала требование Киселева о четырехкратном сокращении расходов администрации на СМИ и ликвидации должности вице-мэра по связям с общественностью. Этот пост занимает Екатерина Куземка, и хотя ее имя ни разу не прозвучало во время обсуждения, сотрудники мэрии намекнули, что Константин Киселев пытается свести личные счеты с чиновницей. Еще несколько вопросов – контроль вырубки деревьев, охрана архитектурных памятников, реконструкция очистных сооружений на Химмаше, бесконечная перекладка тротуарной плитки, развитие сети велосипедных дорожек и установка «уродских», по словам Киселева, ограждений на перекрестках – перенаправили в профильные думские комиссии.

Но несколько предложений оппозиционного коллеги депутаты приняли. Например, дума при верстке бюджета на 2021 год будет добиваться увеличения финансирования на ремонт больниц и культурных учреждений и принятия программы по развитию отдаленных территорий. Виктор Тестов напомнил, что в поселке Северка остро стоит вопрос с газификацией: «Мне об этом на каждом приеме говорят избиратели. По телевизору они видят новости про газопровод «Северный поток», а сами до сих пор отапливают дома дровами, хотя на дворе 21-й век».

Администрация города также согласилась пойти на уступки в части изменений формата общественных обсуждений. Депутаты настаивают, что они должны проходить в очной форме, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, как случилось с реконструкцией парка XXII Партсъезда.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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