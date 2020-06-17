«А вы думали, что Высокинский как волшебник?» – екатеринбургские депутаты поспорили об эффективности мэра

В гордуме Екатеринбурга продолжается обсуждение отчета главы города Александра Высокинского. В думской комиссии по местному самоуправлению, члены которой должны дать обобщающую оценку эффективности работы градоначальника и его команды в 2019 году, впервые разделились мнения. Несколько депутатов призвали поставить мэру неуд, другие встали на защиту городской администрации.

Главным критиком работы мэра предсказуемо выступил Константин Киселев. Он заявил, что городские власти долгое время игнорировали вопросы депутатов о состоянии местного здравоохранения, и это привело к тому, что во время пандемии коронавируса администрация спешно закупала машины для скорой помощи и ремонтировала больницы. Хотя эту работу можно было сделать намного раньше и подготовить город. Недовольным был и Дмитрий Сергин. В своем выступлении он отметил, что на депутатские запросы мэрия отвечает отписками и жонглирует статистикой в свою пользу.

Депутат Михаил Матвеев, занимавший при прежней администрации пост вице-мэра, неожиданно вступился за бывших коллег. Он заявил, что народные избранники придираются к отчету главы города, а чиновники на самом деле готовы работать с запросами в рабочем порядке. «Оценка дается не только Высокинскому, но и всей администрации, а также и самой думе. Не нужно себя абстрагировать и считать, что мы такие депутаты – пупы земли, всё знаем», – отметил Матвеев.

«А кто будет придираться к главе вместо депутатов? Прокуратура? Что у нас было с генпланом? Разработали, на всех площадках о нем раструбили, и в итоге не приняли. Это что, хорошая работа? Если есть огрехи, их надо признать. Мы ведь не гильотину здесь устраиваем для мэра. Но исполнительная власть должна быть ответственной перед представительной властью», – вступил в дискуссию Сергей Шадрин и тем самым обозначил, что тоже не намерен всецело одобрять отчет Высокинского.

Спор народных избранников попробовал разрешить Виктор Сомиков. Он заявил, что администрация предоставила комиссиям объемный и очень подробный отчет, и депутатам надо определиться, что они критикуют – документ или персонально Александра Высокинского.

«Мы сейчас придираемся к отчету главы или решили повесить все проблемы, которые накопились еще с советских времен, на 2019 год? Некоторые претензии звучат в духе: «А, Высокинский, мы думали, что ты придешь как волшебник, взмахнешь волшебной палочкой, и бабах! – все проблемы за 30 лет решишь. А раз так не вышло, вот тебе неуд». На самом деле, многие думали, что команда Высокинского провалится. Но этого не произошло. Оценки работе администрации нужно давать со второго года, ну никак не с первого. Я считаю, что отчет мэра – хороший, а администрация проделала удовлетворительную работу», – подытожил Сомиков.

Впрочем, комиссия по МСУ не стала выставлять никакой оценки докладу мэра и использовала уже стандартную формулировку «Принять к сведению». Окончательное заключение депутаты комиссии будут выносить завтра.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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