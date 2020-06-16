Комиссии ЕГД отказались ставить оценки мэрскому отчету Высокинского

В гордуме Екатеринбурга началось рассмотрение отчета главы города Александра Высокинского, но новые правила поставили депутатов в тупик. Думские комиссии отказались давать предварительные оценки документу, который зачитывал не сам мэр, а начальник департамента экономики Алексей Прядеин. По этой же причине вопросов к докладчику почти не было. Тем не менее депутатам предложили написать свои запросы на специальных бланках, которые затем будут переданы в аппарат мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Алексей Прядеин сегодня представил отчет градоначальника пяти профильным комиссиям. Он перечислил главные достижения городской администрации за 2019 год, среди них – рост оборота розничной торговли (835 млрд рублей), объема инвестиций (170 млрд рублей), рекорд по вводу жилья (1,344 квадратных метров, что на 20% больше, чем в 2018 году), естественный прирост населения (+1 483 человека). Как следует из отчета главы города, средняя заработная плата в Екатеринбурге в 2019 году подросла на 7% и составила 54 976 рублей.

Бюджетная комиссия и комиссия по экономическому развитию решили ограничиться нейтральной формулировкой «Принять к сведению». Аналогично поступили комиссия по муниципальной собственности и комиссия по безопасности населения. И только в комиссии по городскому хозяйству из-за мэрского отчета возникла оживленная дискуссия – депутаты активно задавали вопросы подчиненным Александра Высокинского и спорили, как лучше донести свои пожелания до главы города.

Завтра отчет мэра рассмотрят еще три комиссии, которые тоже должны принять свои решения (или поставить оценки). Все заключения собирает комиссия по местному самоуправлению и выносит общий проект решения на заседание думы – по аналогии с принятием бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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