Мэрия Екатеринбурга готова потратить 3,7 миллиарда рублей на развитие окраин, но все решит корректировка бюджета

Администрация Екатеринбурга презентовала городской думе комплексную программу по развитию отдаленных территорий города. Принятие этого документа требовали депутаты, которые прошлой весной объехали пригородные поселки и были поражены видом разбитых дорог, ветшающих школ, отсутствию газа и канализации в жилых домах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новой программе прописаны 320 мероприятий по улучшению качества жизни на городских окраинах – ремонт дорог, строительство газопроводов и водопровода, реконструкция школ, установка уличного освещения. Большую часть из этого мэрия планировала сделать в текущем году. Но сейчас всё упирается в финансирование. По информации начальника департамента экономики Алексея Прядеина, общий объем затрат на развитие отдаленных поселков за три года должен составить 3 миллиарда 757 миллионов рублей. Причем 1,3 миллиарда предполагалось потратить в 2020 году, 852 миллиона рублей – в 2021 году и 1,5 миллиарда рублей – в 2022 году.

«Мы принципиально включали мероприятия только из обеспеченных источников. То есть все эти мероприятия уже заложены в других муниципальных программах. Конечно, при корректировке бюджета будут вноситься изменения, но мы рассчитываем, что не очень большие», – пояснил чиновник. По его словам, финансирование на 2021-22 годы также требует уточнения, поскольку оно зависит от восьми муниципальных программ, срок действия которых истекает в этом году. По новым правилам, дума будет участвовать в согласовании новых муниципальных программ. В целом, новая инфраструктура должна появиться в 31 населенном пункте в черте города, где проживает свыше 127 тысяч человек (по данным переписи населения в 2010 году).

Так, в микрорайоне Широкая речка планируется построить образовательный центр (в здании одновременно разместятся школа и детский сад) на улице Верхнеуфалейской, новый детсад на улице Тенистой. Также в планах капитальный ремонт школы №24 в поселке Шарташ и школы №25 на Широкой Речке, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию многострадальной школы №179 в поселке Северка, где до сих пор есть выгребная яма. Помимо этого предполагается оборудовать в отдаленных территориях новые спортивные и детские площадки.

В поселках Медный и Торфяник запланирована реконструкция линии электропередачи. На очереди на газификацию стоят поселки Изоплит, Новый Исток, Совхозный, Горный Щит, Шабры, Ягодный, Березит. В поселке Садовый должна появиться новая скважина, а в Изоплите жители ожидают строительство нового водопровода за счет инвестпрграммы МУП «Водоканал».

В программе также прописаны строительство новых улиц и ремонт действующих. Так, появятся новые объекты – улицы Хрустальногорская и Краснолесья в микрорайоне Широкая Речка и улица Карасьевская в Мичуринском. Также средства заложены на ремонт улиц Светлореченской, Суходольской (Широкая Речка), Свердловской (Шувакиш), Уткинской (Семь ключей), Бахчиванджи, Испытателей (Кольцово), Латвийской (Компрессорный), Кирова, Пионерской, Шестерикова, Толстого (Горный Щит).

Помимо этого, запланирована реконструкция автобусных остановок в нескольких поселках, установка уличных фонарей, оборудование мусорных площадок, реконструкция сквера в микрорайоне Компрессорный, строительство пожарного водоема в Шабровском и другие мероприятия.

Алексей Прядеин подчеркнул, что администрация города и раньше занималась отдаленными территориями, потратив с 2001 по 2012 год почти 415 миллионов рублей, а с 2017 года благоустройство и ремонт дорог в пригородных поселках входили в общие статьи расходов муниципальных программ. Тем не менее, у депутатов остались претензии к проделанной работе. Например, жители Мичуринского были недовольны, как отремонтировали улицу Ручейную, в поселке Садовом обеспокоены, что единственную скважину закроют, а в поселке Шабровский не запланировано никаких расходов на социальные объекты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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