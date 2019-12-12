Закон о создании Академического района Екатеринбурга примут до нового года

Закон Свердловской области об образовании в Екатеринбурге восьмого по счету административного района, Академического, будет принят на последнем в этом году заседании заксобрания 24 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, об этом заявила по итогам сегодняшнего совета заксо спикер Людмила Бабушкина. Она сказала, что в повестке заседания – два законопроекта, касающихся Екатеринбурга. «Инициативу Екатеринбургской городской думы о создании административно-территориальной единицы «Академический район города Екатеринбурга» предлагается рассмотреть на заседании законодательного собрания в трех чтениях», – подчеркнула она. Профильный комитет заксо рассмотрит проект закона на следующей неделе. Второй законопроект, касающийся Екатеринбурга, – о возвращении прямых выборов мэра. Его 24 декабря рассмотрят только в первом чтении.

Напомним, 3 декабря депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили создание восьмого административного района. Затем инициатива была направлена в свердловское заксобрание, и окончательное решение примут областные депутаты. В ч. 1 законопроекта говорится: «Создать административно-территориальную единицу Свердловской области с предполагаемым наименованием «Академический район города Екатеринбурга» путем преобразования административно-территориальных единиц Свердловской области «Верх-Исетский район города Екатеринбурга» и «Ленинский район города Екатеринбурга» в форме выделения части их территорий». Закон вступит в силу через 10 дней после принятия, то есть 3 января 2020 года.

Екатеринбург, служба информации

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