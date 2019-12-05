Комитет заксо отклонил законопроект о прямых выборах и оправдал ошибки Высокинского

Профильный комитет заксобрания четырьмя голосами против одного отклонил законопроект о возвращении Екатеринбургу всенародных выборов полновластного главы города. Такое же решение комитет рекомендует принять заксобранию, когда законопроект будет вынесен на его рассмотрение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непосредственно перед выступлением автора законопроекта, депутата Вячеслава Вегнера, с длинным докладом выступил Андрей Бабиков – замдиректора департамента по МСУ губернатора и правительства Свердловской области, который рассказал о плюсах и минусах действующей «конкурсной» системы избрания мэров. Среди плюсов он назвал экономию средств на выборы и отсутствие рисков избрания некомпетентного главы.

Однако минусов в его докладе внезапно оказалось больше. Например, у конкурсной комиссии не всегда есть возможность проверить сведения, представленные о себе кандидатом; во-вторых, непонятно, что делать с теми из них, кто уличен обмане – сразу снимать с конкурса или нет (законодательно этот вопрос не урегулирован); в-третьих, есть риск затягивания процесса из-за судебных исков, которые подают кандидаты, не согласные с решениями комиссии (пример – Дегтярск, где прежний мэр из-за судебных тяжб «правил» на два года дольше положенного); неправомочные решения местных дум, меняющих правила конкурса, когда он уже идет (пример – Богданович, где в течение трех недель было два мэра).

Автор законопроекта о прямых выборах Вячеслав Вегнер начал с шуток: «Мы тут все – народные избранники. Поднимите руки, кто считает, что его выбрали незаслуженно? А теперь – поднимите руки те, кто хотел бы, чтобы мужа или жену ему выбирали другие люди?», но затем заявил, что «оставит шутки «Уральским пельменям», и предложил коллегам оценить ситуацию, которая сложилась в Екатеринбурге после избрания конкурсной комиссией Александра Высокинского. Депутат оценил ее как «хаос, который мы наблюдаем в прямом эфире», и в который вынужден вмешиваться губернатор. Таким образом, аргумент Бабикова о «качестве» глав, отобранных конкурсной комиссией, депутат считает не слишком состоятельным. Кроме того, заявил Вегнер, согласно проведенному недавно соцопросу 72% горожан выступают за возвращение прямых выборов. «Люди хотят быть услышанными, а позиция «мы знаем, что для вас лучше», устарела», – заявил он.

Члены комитета его не поддержали. Например, его бывший однопартиец, коммунист Александр Ладыгин, напомнил о бюджетных затратах на выборы. «Я за свой счет бюллетени напечатаю!» – обещал Вегнер. «Но ведь существуют и косвенные затраты, – заметил депутат Голованов. – Вспомните, что творилось во время выборов в СМИ! Применялись черные технологии, тратились колоссальные деньги, колоссальные!». Он также вступился за Александра Высокинского, заявив, что неполных полтора года, что тот работает в должности главы Екатеринбурга, – это слишком небольшой срок. В этом его поддержал депутат Алексей Коробейников; «Еще рано его оценивать. А демократические процедуры в Екатеринбурге работают – мы видим, что у главы иногда своя позиция, у думы своя. А губернатор не вмешивается, он принимает участие в этих процедурах».

Вегнера также спросили, что хорошего оставил после себя последний всенародно избранный мэр – Евгений Ройзман. На что тот возразил: «Последним всенародно избранным главой был Аркадий Михайлович Чернецкий. А Ройзман только осуществлял полномочия по разрезанию ленточек, и вам всем это прекрасно известно. Все остальное делал совсем другой человек». После недолгой, но бурной дискуссии председатель комитета Михаил Ершов предложил законопроект отклонить, что и было сделано. Однако Вегнер надеется, что на пленарном заседании у него будет больше сторонников, чем в комитете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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