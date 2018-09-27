В Дегтярске избран новый глава, под руководством которого обанкротился местный Водоканал

Городская дума Дегтярска сегодня избрала нового мэра из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Как сообщил РИА «Новый День» один из членов комиссии, депутаты проголосовали за бывшего директора местного Водоканала Вадима Пильникова. Между тем в 2016 году МУП «Водоканал», которым руководил Пильников, был признан банкротом. Арбитражный суд до сих пор разбирается с долгами предприятия. В марте 2018 года действующий конкурсный управляющий потребовал, чтобы Пильников возместил убытки, которые предприятие понесло под его руководством – более 12 млн рублей. В августе арбитражный суд Свердловской области иск удовлетворил. Пильников уже подал на него апелляцию, которую планируется рассмотреть 8 ноября.

Напомним, в Дегтярске сложилась беспрецедентная ситуация: глава города Игорь Бусахин, срок полномочий которого истек почти три года назад, продолжал работать на своем посту, потому что его никак не могли заменить. Городская дума уже несколько раз объявляла конкурс, но определить победителя не удавалось, а конкурсы заканчивались судами.

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 27.09.18

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