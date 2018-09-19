В Дегтярске снова попробуют переизбрать мэра, который пересидел на посту три лишних года

В эти минуты в Дегтярске начинается второй этап очередного конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

По данным РИА «Новый День», его результатов с особым интересом ждут сотрудники администрации и муниципальных предприятий – словом, те, чья дальнейшая судьба связана с персоной будущего главы.

Напомним, в Дегтярске сложилась беспрецедентная ситуация: глава города Игорь Бусахин, срок полномочий которого истек еще три года назад, продолжает работать на своем посту, потому что его никак не могут заменить. Городская дума уже несколько раз объявляла конкурс, но определить победителя не удавалось, а конкурсы заканчивались судами.

Сегодня пройдет очередное заседание конкурсной комиссии. К участию в нем представлены 12 кандидатов, в том числе сам Бусахин и участник одного из предыдущих конкурсов – гендиректор Дегтярского машзавода Валерий Малыгин. Финалистки прошлого конкурса, сотрудница администрации Дегтярска Наталья Кузнецова и пенсионерка Татьяна Васильева, в этот раз в конкурсе не участвуют. Добавим, председателем конкурсной комиссии на этот раз избран первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев.

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 19.09.18

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