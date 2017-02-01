Выбывшие кандидаты в мэры Дегтярска намерены судиться с конкурсной комиссией

Публикации за 01.02.17

Кандидаты сорванных выборов главы Дегтярска намерены оспорить решение конкурсной комиссии в суде. Об этом рассказала NDNews.ru председатель городской думы Ольга Хисамова. Претендовать на защиту своих прав могут три выбывших участника – сотрудница администрации Дегтярска Наталья Кузнецова, пенсионерка Татьяна Васильева и гендиректор Дегтярского машзавода Валерий Малыгин. Они прошли во второй отборочный тур, но по итогам собеседования члены комиссии, назначенные губернатором, сочли их недостойными для избрания на пост мэра.

Как передает корреспондент NDNews.ru, официальное решение о несостоявшемся конкурсе на выборы главы было опубликовано на сайте городской думы Дегтярска за подписью председателя комиссии Виталия Вульфа. Между тем четыре члена комиссии, назначенные думой, так и не подписали этот документ, выразив свое несогласие.

«Теперь дума должна объявить новый конкурс в течение положенного срока. Вопрос будет рассмотрен на заседании 27 февраля, если не возникнет никаких препятствий со стороны судебных органов. Насколько я знаю, кандидаты намерены обратиться в суд, они собирают для этого документы. Но кто конкретно будет судиться, сказать не могу», – сообщила спикер думы Ольга Хисамова.

Отметим, что конкурсные выборы главы Дегтярска уже проходили судебное разбирательство осенью прошлого года. Тогда один из кандидатов, замглавы администрации Сергей Логиновских оспаривал состав конкурсной комиссии, но безуспешно. В настоящее время пост главы Дегтярска по-прежнему занимает Игорь Бусахин. Он также участвовал в конкурсном отборе кандидатов, но во второй туре не пришел на собеседование и снялся с выборов.

Дегтярск, Валентина Ярославцева

Дегтярск. Другие новости 01.02.17

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