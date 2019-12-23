Заксо обсудит прямые выборы мэра и уйдет на каникулы до конца февраля

Завтра, 24 декабря, состоится последнее в этом году заседание областного заксобрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оно обещает быть не слишком долгим: в повестке всего 14 вопросов, хотя на предыдущих заседаниях иногда их было по 40-50. Планируется рассмотреть как минимум два вопроса, которые очень интересуют жителей Екатеринбурга. Первый – о создании в городе восьмого административного района – Академического. Напомним, на прошлой неделе законопроект был одобрен профильным комитетом. Тогда его представил первый вице-мэр Александр Ковальчик, но завтра в заксо ждут самого главу города Высокинского.

Также в заксо вновь обсудят возможность вернуть Екатеринбургу прямые выборы «сильного мэра». Соответствующий законопроект внес депутат Вячеслав Вегнер. Профильный комитет рекомендует проект Вегнера отклонить, и, скорее всего, так и случится – единороссы, составляющие большинство, сами же и лишили горожан права выбирать мэра в 2018 году.

Депутатские каникулы продлятся два месяца – первое заседание нового года состоится 25 февраля. В заксо пояснили, что до конца декабря ожидается принятие большого количества федеральных законов, и надо успеть подготовить изменения к областным законам для приведения их в соответствие с федеральными.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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