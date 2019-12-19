Законопроект об Академическом районе одобрил профильный комитет заксо

Сегодня профильный комитет заксобрания области одобрил сразу в трех чтениях законопроект о создании восьмого административного района Екатеринбурга – Академического.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект был предложен городской думой, а на заседании его представил первый заместитель главы города Александр Ковальчик. Сам законопроект довольно лаконичен: в нем говорится, что в новый район будут включены части Верх-Исетского и Ленинского районов, а из состава старых районов они, соответственно, будут исключены. В Академический район войдут одноименная территория новой застройки, а также Широкая Речка.

Александр Ковальчик доложил депутатам, что создание нового района направлено на обеспечение единого подхода к развитию его социальной инфраструктуры, для чего требуется единая стратегия развития Академического. Кроме того, создание новой районной администрации приблизит местных жителей к органам местного самоуправления.

Вопросов депутаты задали не очень много. Коммунист Александр Ладыгин спросил, когда в Академический проведут линию метро, и сколько в районе сейчас школ, детских садов и других социальных объектов. На первый Ковальчик ответил, что уже в 2020 году начнется строительство скоростной трамвайной линии от Академического до центра города. Что касается детских садов и школ, чиновник признал, что сейчас ситуация довольно сложная, но в планах ближайших лет – строительство еще четырех школ. По расчетам мэрии, через несколько лет острота проблемы будет снята. Депутат Михаил Голованов спросил, сильно ли увеличится количество чиновников после создания нового района. Ковальчик сказал, что часть кадров перейдут из администраций Верх-Исетского и Ленинского районов, но будут созданы и новые ставки. Председатель комитета Михаил Ершов выразил пожелание, чтобы на заседание заксобрания по этому вопросу (оно состоится 24 декабря) пришел сам глава Александр Высокинский.

Добавим, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что к концу 2018 года в Академическом возведено 2 млн 173 тысячи 700 кв. м жилья. По данным муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг», на 1 сентября 2019 года сейчас здесь проживает примерно 68 тысяч человек. Суммарная проектная мощность первой и второй очередей застройки Академического района составляет 5 млн 956 тысяч кв. м, предполагаемая численность населения – 194 800 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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