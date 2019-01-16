Скандал с неработающими ФАПами в Свердловской области дошел до Москвы

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин пообещал взять под личный контроль ситуацию с неработающими ФАПами в поселках Свердловской области. Об этом РИА «Новый День» сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Парламентарий пообщался с федеральным чиновником сегодня во время обсуждения в ГД поправок в закон «Об охране здоровья граждан» и передал ему все документы.

«В 2018 году на территории Свердловской области должны были появиться 17 новых фельдшерских пунктов – восемь за счет федерального финансирования и девять за счет региона. В праздничные выходные дни я объездил населенные пункты, и, к сожалению, почти половина ФАПов не работали. Проблемы возникли как раз с объектами, которые должны были строиться за счет области. По сути, свердловский минздрав срывает выполнение президентского поручения», – рассказал Альшевских.

По информации депутата, на начало января медицинских модулей не было в поселках Коптяки, Крылатовский, Таватуй, в селах Черкасовка, Старая Ляля, в деревнях Нижний Арий и Кодинка. Региональное министерство в ответ на критику заявило, что их подвела фирма-подрядчик ООО «Группа «Ермак». На сайте госзакупок даже появилась претензия минздрава к этой компании.

Однако только после скандала количество неработающих ФАПов стало сокращаться.

«Буквально сегодня утром мои помощники сообщили, что в Коптяках и Таватуе началась установка модулей. Как дело обстоит сейчас в других поселках, где не было ФАПов, я пока не знаю. Сегодня переговорил с замминистра Камкиным, он попросил передать ему всю информацию, договорились о взаимодействии. Думаю, что в ближайшее время эта проблема будет решена», – добавил парламентарий.

Альшевских также подчеркнул, что он и в дальнейшем будет ездить по Свердловской области и проверять готовность ФАПов. Тем более что список территорий, где планируется установить модули в 2019 году, уже есть.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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