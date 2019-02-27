Высокинский получил прокурорское представление за упавшую на голову пенсионерки глыбу льда

Прокуратура выявила нарушения в работе по очистке крыши здания мэрии Екатеринбурга. Проверка началась после того, как 23 февраля на 69-летнюю пенсионерку упала глыба льда. У пожилой женщины было рассечено лицо, в больнице ей наложили несколько швов.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, при проверке данного инцидента были выявлены нарушения муниципальных Правил благоустройства. Согласно им, очистка крыш зданий должна проходить в светлое время суток с обязательным соблюдением мер для безопасности пешеходов и транспорта. По итогам проверки прокуратура внесла главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, а также директору МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга» Игорю Яранцеву представления об устранении нарушений закона. Результаты исполнения актов будут на контроле прокуратуры.

Пострадавшая пенсионерка Надежда Безбородова сейчас находится дома. У нее есть головокружение по утрам, женщине приходится принимать препараты, чтобы снизить высокое давление. Полное обследование пострадавшего глаза будет проведено после того, как с лица сойдут все гематомы, рассказала РИА «Новый День» ее дочь, Марина Замулина. Пожилая женщина также прошла медицинскую экспертизу в полиции. Об этом попросил представитель отдела полиции №5, который навещал Надежду, сообщила собеседница агентства. Кроме того, дочери пенсионерки позвонил директор МКУ Игорь Яранцев.

«Он извинился и объяснил, почему изначально реакция на случившееся была не совсем положительная. Рассказал, что крыши административных зданий они чистят всегда, и для них было неожиданностью, что глыба льда упала с кондиционера, установленного на здании. Заверил, что в будущем будут учитывать это обстоятельство. Также он хотел приехать к маме и лично пообщаться с ней, но пока не доехал», – сообщила Марина Замулина. По ее словам, 25 февраля к ней также пришло подтверждение, что ее обращение в администрацию города по поводу чистки снега с крыши было зарегистрировано. Официального ответа мэрия горожанке пока так и не дала.

Пенсионерка пострадала из-за рухнувшей с мэрии глыбы льда

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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