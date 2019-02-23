Путинград потребовал отставки Куйвашева и Пинаева (ФОТО)

В Нижнем Тагиле вышли на митинг сотни горожан, которые выдвинули требования не только относительно «мусорной» реформы, но и по другим больным для них вопросам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весь митинг, прошедший у подножия Лисьей горы, транслировался онлайн в соцсети. Хотя в заявке, поданной тагильскими коммунистами, значилось 300 человек, пришло явно больше – около 700.

Кроме флагов КПРФ, на митинге были замечены знамена «Левого фронта». Ораторов было так много, что в какой-то момент участники чуть было не начали вырывать микрофон друг у друга из рук.

Молодежь, не пришедшая к Лисьей горе, активно комментировала трансляцию митинга в соцсети. Звучало, например, такое заявление: «Идея государства простая! Оставить людей без денег. Нет денег – нет покупок. Нет покупок – нет отходов!»

Но участники митинга вспомнили не только про «мусорную» реформу, сравнив тарифы в Нижнем Тагиле и, например, в Челябинске, но и про повышение пенсионного возраста, и про другие острые социальные проблемы. Особенно тагильчан возмутило то, что к ним на митинг не явился мэр города Владислав Пинаев, которым горожане уже недовольны, хотя он у власти меньше года. В какой-то момент толпа начала скандировать: «Долой губернатора!».

Лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин рассказал РИА «Новый День», что по итогам митинга было решено составить обращение к городской и областной администрациям с требованием добиться пересмотра «грабительских» тарифов на вывоз мусора.

Напомним, Нижний Тагил – центр Северной зоны, где регоператором по работе с коммунальными отходами является компания «Рифей», приближенная к тюменским олигархам Боброву и Бикову. Их тарифы действительно являются самыми высокими в Свердловской области. А 7 февраля в Нижний Тагил приехал полпред президента Николай Цуканов, у которого состоялся с мэром Владиславом Пинаевым интересный диалог. На слова мэра, что «в городе создана рабочая группа, в нее входят жители, РЭК, проводим встречи, разъясняем преимущества реформы и формирование тарифа», полпред ответил: «Преимущество – это то, что тариф самый высокий?», и добавил: «Я задаю вопросы, в которых разбирался неглубоко. Я как житель спрашиваю: найдите три-четыре слова, объясните, как? Почему он в Пышме столько, а тут столько? Почему в Челябинске столько, а в Тагиле столько? И у вас должен быть ответ». При этом ни губернатор Евгений Куйвашев, ни министр природных ресурсов Алексей Кузнецов на выступление полпреда по поводу волнений вокруг реформы ТКО в Нижнем Тагиле не сказали, выступая с докладами, ничего.

Онлайн-трансляцию вело интернет-сообщество VK «Тагил за перемены»

Фото предоставлены Михаилом Бояркиным

Нижний Тагил, служба информации

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