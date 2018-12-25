100 дней гордумы Екатеринбурга: скандалы, «бестолочи» и предновогодняя вечеринка (ФОТО, ВИДЕО)

Гордума Екатеринбурга сегодня провела последнее в 2018 году заседание, подведя итоги работы седьмого созыва за сто с лишним дней. За это время депутаты успели принять бюджет, оскандалиться на всю страну непопулярным решением по зарплаты чиновников и последующим «переобуванием» и ввести новый формат общения со СМИ. Чем запомнились новые депутаты и чего ждать от ЕГД в следующем году – в обзоре РИА «Новый День».

«Ничейная» дума

Состав депутатов, избранных жителями 9 сентября, получился разношерстным. В думе осталась «старая гвардия» единороссов, которая теперь иногда противится решениям нового градоначальника, сильно обновились фракции КПРФ и «Справедливой России», а также появилась плеяда уралмашевских бизнесменов. Конфликты интересов при таком раскладе неизбежны, но депутаты предпочитают говорить о независимости. «Дума еще никогда не была такой самостоятельной. Сейчас мы ничейные – не принадлежим ни мэрии, ни губернатору. Потому и можем что-то требовать», – рассказал один из избранников в неофициальной беседе, пообещав много интересных решений при корректировке бюджета будущей весной. При этом принятие финансового документа в декабре прошло на удивление спокойно – депутаты согласились со всеми предложениями мэрии и внесли всего две правки.

Федеральный скандал с зарплатами

Нынешний созыв думы проводит непривычно много совещаний с главой города Александром Высокинским и его подчиненными. Спикер ЕГД Игорь Володин считает, что такой формат позволяет лучше взаимодействовать с администрацией города. Но бесконечные согласования не спасли городскую думу от федерального скандала после решения о повышении зарплат муниципальным служащим. Сейчас депутаты-единороссы вынуждены оправдываться фразой, что у них изначально были сомнения по этому проекту, молодые коммунисты, выступившие против роста зарплат, набирают политические очки, а справедливороссы гордо отказываются идти на попятную. Но факт остается фактом – Екатеринбургская дума в течение месяца обсуждала резонансный вопрос, а потом за сутки поменяла мнение после окрика из Москвы.

Единороссы о повышении зарплат

Новая схема мэрии

На заключительном заседании дума, наконец, утвердила новую структуру администрации города. Вопрос тоже едва не застопорился из-за разногласий депутатов и чиновников. Первые были недовольны качеством документов, вторые подгоняли принять решение до Нового года. В итоге дума все-таки согласилась на «политизацию» мэрии, но выдвинула свое условие: должна быть создана должность руководителя аппарата администрации. Как предполагается, человек на этом посту будет отвечать за весь документооборот, и дума сможет ему предъявлять претензии при плохой подготовке вопросов. Впрочем, решение о новой должности будет принимать исключительно мэр Высокинский. Ходят слухи, что руководителем аппарата может быть назначен глава городского избиркома Илья Захаров, который отказался от поста руководителя свердловского избиркома и не прочь сменить место работы.

После административной реформы гордуму ждет реорганизация работы собственных постоянных комиссий. Если вспомнить, как распределялись руководящие посты осенью, можно предположить, что предстоит нешуточная битва.

Формат открытости

Председатель ЕГД Игорь Володин сегодня на брифинге сообщил журналистам, что дума стала более открытой – проводит больше выездных заседаний и приемных дней для избирателей. Раз за разом депутаты подчеркивают и важность работы с прессой. Правда, случилось это после громкого скандала с высказыванием Александра Колесникова, в пылу дискуссии обозвавшего екатеринбургских журналистов «бестолочами». Чтобы сгладить неприятный инцидент и в целом наладить отношения со СМИ, председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев организовал предновогодний вечер с фуршетом и музыкой. Удивительно, но и там самыми популярными собеседникам у журналистов оказались вовсе не Колесников, а вице-спикер думы Виктор Тестов и мэр Александр Высокинский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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