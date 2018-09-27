В гордуме Екатеринбурга началась борьба за руководящие посты

Командный дух нового созыва гордумы Екатеринбурга грозит испариться в первую же неделю работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в здании мэрии прошло совещание по формированию постоянных думских комиссий, в котором приняли участие представители всех партийных фракций и глава города Александр Высокинский. Обсуждение вышло бурным из-за слишком большого количества желающих записаться в две ключевые комиссии – по местному самоуправлению и городскому хозяйству. В каждую поступило по 12 заявлений, хотя регламент ЕГД ограничивает состав комиссий до девяти депутатов.

«Многие депутаты посчитали, что кто быстрее записался, тот и попал в состав. Но это правило не действует. На следующей неделе мы планируем обсудить этот вопрос на организационном собрании думы, оно состоится 2 октября. Вероятно, численный состав комиссий будет определяться рейтинговым голосованием. Там же обсудим кандидатуры в председатели комиссий. Например, все понимают, что такой профессионал, как Владимир Крицкий, может руководить комиссией по городскому хозяйству и градостроительству. Или что комиссию по здравоохранению, скорее всего, должен возглавить доктор. Так что, хотелось бы, во-первых, учесть этот принцип, а во-вторых, не обидеть другие партийные фракции и дать им возможность выдвинуть своих депутатов на эти посты», – рассказал агентству вице-спикер Виктор Тестов.

Утверждение составов комиссий и их председателей состоится 9 октября, на втором заседании ЕГД. Любопытно, что это будет не окончательное решение думы.

«Количество постоянных комиссий, их названия и полномочия не есть догма. Впоследствии они могут быть пересмотрены. Но это случится только после того, как комиссия по МСУ внесет соответствующие поправки в регламент. То есть сначала надо утвердить состав этой профильной комиссии», – пояснил депутат Константин Киселев. Он также добавил, что дискуссия в думе идет в мирном русле, и никакой ругани между депутатами нет.

Напомним, в предыдущем созыве ЕГД было восемь постоянных комиссий: по бюджету, по местному самоуправлению, по соцзащите и здравоохранению, по городскому хозяйству и градостроительству, по безопасности, по развитию образования, науки и спорта, по муниципальной собственности, по экономическому развитию и инвестициям.

Виктор Тестов отметил, что сначала дума примет решение по формированию «старых» комиссий, а затем будет менять их структуру.

«Мы сегодня пришли к мнению, что нужно отталкиваться от существующих проблем в городе – это ЖКХ, состояние дорог, транспортная инфраструктура и прочее, что волнует жителей. Соответственно, профильные комиссии будут заниматься этими вопросами. Возможно, затем какие-то комиссии будут разделены, какие-то объединятся. Главное, чтобы не было дисбаланса. Надеюсь, вопрос решится в максимально короткие сроки. Впереди у думы еще бюджетный процесс», – сообщил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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