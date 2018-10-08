В гордуме Екатеринбурга депутаты разделят ключевые посты

Завтра, 9 октября, новый созыв городской думы Екатеринбурга проведет второе заседание. В повестке всего два вопроса – формирование профильных комиссий и выборы их председателей. Как ранее писал «Новый День», депутаты договорились принять по ним временное решение.

Напомним, мэр Александр Высокинский предложил реформировать работу городской думы. Он заявил, что восемь депутатских комиссий могут дублировать основные разделы стратегического плана «Екатеринбург – 2030». При этом статус председателей комиссий будет на уровне заместителей главы города. Но поскольку структура администрации Екатеринбурга еще не утверждена, а думе в ближайшие месяцы предстоит принимать бюджет, новации отложили до нового года.

Поэтому завтра депутаты распределятся по временным комиссиям старого образца. Причем рабочие органы ЕГД не будут ограничены по численному составу, так как ранее по этому поводу в думе возникли споры. Главная интрига связана с тем, кто будет руководить комиссией по местному самоуправлению, так как именно она влияет на изменения регламента ЕГД. Стоит отметить, что комиссия по МСУ соберется на следующий день после пленарного заседания думы – депутаты намерены обсудить итоги футбольного чемпионата мира в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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