Высокинский пообещал подстроить гордуму под стратегию «Екатеринбург-2030»: депутаты не против

В гордуме Екатеринбурга будут созданы временные профильные комиссии без ограничений по численности депутатов. В таком формате депутаты проработают несколько месяцев, пока окончательно не определится структура городской администрации под руководством нового мэра Александра Высокинского. Затем функционал комиссий будет вновь пересмотрен и подстроен под стратегический план «Екатеринбург-2030». При этом полномочия председателей думских комиссий, как обещают в мэрии, станут шире.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею синхронизации работы думы и администрации глава города предложил сегодня на организационном собрании депутатов. По мнению Высокинского, восемь существующих думских комиссий можно привязать к восьми направлениям развития Екатеринбурга, прописанных в стратегическом плане.

«В этом случае у нас с вами выстроится очень четкая вертикаль работы, структура думы будет полностью соответствовать структуре администрации и наоборот. У нас возникнут прямые горизонтальные связи. Например, возьмем раздел «Сохранение и развитие человеческого потенциала». Там есть четкие показатели, которые мы должны достигать. У нас организационные структуры сольются. Появляется председатель комиссии, который фактически должен стать прямым партнером моего зама по социальным вопросам. Они вдвоем эту работу выстроят», – заявил мэр.

Инициативу поддержал спикер думы Игорь Володин. «Председатели комиссии начнут работать напрямую с заместителями главы администрации города. Я считаю, это будет стратегически правильно и верно, будет полное взаимопонимание», – отметил председатель ЕГД.

Но сразу перекраивать работу думы депутаты не будут. Как рассказал агентству вице-спикер Виктор Тестов, на внесение изменений потребуется время – нужно вносить правки в регламент думы, утвердить новые положения о комиссиях и так далее. Кроме того, уже в ноябре дума начнет принимать бюджет на 2019 год.

«Чтобы не срывать сроков, появилась такая предварительная договоренность: сформировать временные комиссии по старым правилам и начать работу сейчас. На данном этапе количество депутатов будет не ограничено. Если в комиссии по местному самоуправлению и горхозяйству записались по 12 человек, они и будут в составах. Параллельно депутаты будут готовить проект изменений структуры думы. Надеюсь, что до конца года успеем закончить. На самом деле реформа комиссий была задумана еще в шестом созыве, но тогда было много разногласий и депутаты не успели завершить процесс. Сейчас этим занимается седьмой созыв», – пояснил собеседник агентства.

Напомним, утверждение составов профильный комиссий будет на втором заседании думы, 2 октября. Там же депутаты должны избрать их председателей. Однако пока никакие фамилии кандидатов на эти посты официально не называются. Тем не менее, по словам Виктора Тестова, переговоры ведутся почти в ежедневном режиме, и на голосовании в думе никаких проблем не должно возникнуть. «Вся предварительная работа ведется до заседания думы. На мой взгляд, это именно то, что не хватало прошлому созыву – нормальной и конструктивной работы депутатов», – добавил вице-спикер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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