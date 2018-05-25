Депутаты без обсуждения приняли стратегический план «Екатеринбург-2030»

Депутаты гордумы утвердили стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года. Документ был принят без обсуждения и дополнительных вопросов.

В новой редакции стратегического плана сделана ставка на повышение креативного потенциала горожан, развитие направлений цифровой экономики, рост инвестиций и инноваций, внедрение «умных» технологий в городскую инфраструктуру. Население уральской столицы увеличится до 1,7 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни горожанина – до 75 лет. При этом через 12 лете Екатеринбург должен превратиться в наукоемкий мегаполис с развитой торговлей и сервисом, и стать при этом узнаваемым брендом в мире. Именно так сформулирована миссия города в документе.

Ключевые направления стратегического проекта разбирались на профильных комиссиях думы. Сегодня с общим докладом перед депутатами выступил сити-менеджер Александр Якоб, но к нему не возникло ни одного вопроса. Проект был принят подавляющим числом голосов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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