Угроза мигрантских «гетто» и недочеты в экологии: началось публичное обсуждение стратегического проекта «Екатеринбург-2030»

Администрация Екатеринбурга сегодня представила общественности обновленный стратегический план развития города до 2030 года, разработанный совместно с учеными УрО РАН. К этому времени уральская столица должна превратиться в наукоемкий мегаполис с развитой торговлей и сервисом, и стать при этом узнаваемым брендом в мире. По крайней мере, так сформулирована миссия Екатеринбурга на ближайшие 12 лет в документе. Впрочем, первые слушатели проект раскритиковали. По их мнению, власть напрочь забыла в нем об экологии, применении искусственного интеллекта в производстве и неизбежной агломерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», обсуждение проекта стратегического плана развития Екатеринбурга состоялось сегодня в стенах Уральского центра развития дизайна УрГАХУ. Основные разделы документа представили глава администрации Александр Якоб и его заместители. Судя по их докладам, к 2030 году Екатеринбург будет удобным и безопасным городом с мобильным общественным транспортом, продуманной жилой застройкой и счастливыми жителями.

При этом население муниципалитета увеличится до 1,7 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни горожанина – до 75 лет. Из других запланированных достижений: снижение уровня преступности до 11 криминальных случаев на тысячу жителей, ликвидация ветхого и аварийного жилья до уровня 0,1%, увеличение оборота предприятий в полтора раза, рост производительности труда на 5% ежегодно. Как следствие всего этого, повысится уровень доверия жителей к муниципальной власти, и даже электоральная активность населения.

Впрочем, в мэрии назвали и угрозы развития города. По словам замглавы администрации Сергея Тушина, к ним относится создание компактных мест проживания мигрантов, распространение идеологий нетерпимости и экстремизма, а также исторически сложившийся конфликтный характер политической жизни, отчего город может терять полномочия в одностороннем порядке.

Эксперт проекта, профессор УрГЭУ Наталья Власова, назвала озвученные задачи реалистичными. Хотя, по ее словам, новому стратегическом плану Екатеринбурга не хватает амбициозности и «фишек», которые бы выделяли его среди остальных мегаполисов.

Более конкретную критику высказали другие участники слушаний. «Чтобы обеспечить качество жизни в городе, нужна забота об экологии. Екатеринбург – самый грязный город-миллионник в России. Сегодня в докладе представили график снижения вредных выбросов в атмосферу – он абсолютно ровный. С такими показателями мы достигнем комфортной и экологической городской среды разве что через тысячу лет. Кроме того, в транспортной стратегии предполагается увеличение количества дорожных магистралей. Но это значит, что транспорта будет больше, и выбросов, соответственно, тоже! С этим я не согласен», – выступил один из профессоров УрГАХУ.

Другой слушатель посетовал, что из проекта стратегии выбросили термин «зеленая экономика», также в нем не учитывается поиск альтернативных источников энергии и не отражена информация о новых технологиях. «К примеру, кто из присутствующих видел в Екатеринбурге электромобиль? Пять, может быть, семь человек. А вот в Германии доля электромобилей достигает уже 40%», – добавил спикер. Еще несколько ученых заявили, что в стратегии слабо затронуты вопросы агломерации и согласованность развития Екатеринбурга совместно с городами-спутниками, а также мало внимания уделяется цифровым технологиям, которые в ближайшем будущем прочно войдут в повседневную жизнь и экономику города. Общественникам не хватило обсуждения развития зеленых зон и парков в городе.

«Я удивлен, почему эти предложения высказываются сейчас на финальном обсуждении проекта, когда можно было поучаствовать в рабочей группе. Мне вот высылали приглашения», – заметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. На что представители горадминистрации поспешили заявить, что публичное обсуждение стратегии только начинается. Документ будет опубликован на сайте мэрии, и в течение месяца будут приниматься предложения от горожан. Окончательно стратегия развития Екатеринбурга будет утверждена на заседании городской думы в конце мая.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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