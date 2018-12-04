Высокинский объяснил депутатам, почему муниципальным служащим нужно поднять зарплату

В мэрии Екатеринбурга сегодня состоялась закрытая встреча депутатов с мэром Александром Высокинским и его замами. На совещании, по признанию спикера Игоря Володина, решали накипевшие вопросы – о повышении зарплат чиновникам, изменениях структуры администрации и строительстве социальных объектов в депутатских округах.

«На встрече обсуждали не только проект бюджета, но и состояние дел по округам, в которых работают депутаты. У коллег где-то возникло недопонимание, что планируется по детским садам и школам, и Александр Высокинский отвечал на эти вопросы. Заместители главы делали себе пометки. В целом, все остались удовлетворены услышанным», – рассказал РИА «Новый День» председатель думы Игорь Володин.

Не менее важным стало обсуждение возможного повышения зарплат главы города и муниципальных служащих. Фракции ЛДПР и КПРФ имеют на этот счет собственное мнение, которое, впрочем, они пока не выносят на публику. «Представители администрации изложили свои аргументы. Планируется установить уровень заработной платы в мэрии на 10 процентов ниже, чем на аналогичных должностях в областной администрации. На встрече было отмечено, что в администрациях соседних городов – Тюмени, Челябинска, сейчас зарплаты уже выше, чем в Екатеринбурге», – поделился один из участников совещания Дмитрий Сергин.

Игорь Володин отметил еще один аргумент мэрии – повышение зарплат нужно, чтобы не потерять кадры. «Муниципальная служба должна сохранять престиж, чтобы люди держались за свое место и не уходили в коммерческие организации», – добавил спикер. Кроме того, разговор коснулся будущих изменений в структуре власти Екатеринбурга. Например, предлагается расширение полномочий районных администраций, что, соответственно, увеличит бюджетные расходы на них. «Сейчас районные ДЭУ финансируются только на 60 процентов. А им надо и платить зарплаты, и содержать технику, решать задачи по уборке города», – отметил Сергин.

Вице-мэр Анатолий Гагарин заявил, что самое принципиальное изменение в городской власти, которое планирует Александр Высокинский – это создать более четкую систему взаимодействия между городской и областной администрацией. «У каждой проблемы должны быть имя и фамилия, а каждый городской специалист должен знать, как выйти на областного, и наоборот. Но никаких глобальных преобразований не планируется. Заместители главы тоже уже почти все назначены, никаких новых фамилий не звучало», – добавил он.

По словам Игоря Володина, как только появится ясность в вертикали город-область, дума приступит к реформированию постоянных комиссий. Они, напомним, будут организованы по направлениям стратегического плана развития Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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