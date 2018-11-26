Глава Екатеринбурга и сотрудники мэрии хотят поднять себе зарплаты

В гордуму Екатеринбурга поступили проекты, устанавливающие новую систему оплаты труда главы города Александра Высокинского и его подчиненных. Если депутаты утвердят эти изменения, зарплаты чиновников повысятся с 1 января 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документам, размер должностного оклада мэра составит 54 413 рублей в месяц. Но по факту глава города будет получать в несколько раз больше – за счет значительных дополнительных выплат. В их число входит ежемесячное денежное поощрение в размере 3,8 оклада, процентная надбавка за работу с гостайной, отпускные в размере двух окладов и районный коэффициент. Общий объем надбавок к зарплате мэра составит 65,6 оклада, или около 3,5 миллионов рублей в год. Кроме того, Высокинский может рассчитывать на материальную помощь в пределах средств, утвержденных на содержание главы города.

Также в думу был внесен проект о повышении зарплат муниципальных служащих. Планируется ввести ежемесячные надбавки для специалистов в размере от 700 до 5 тысяч рублей (в зависимости от группы должностей). В администрации Екатеринбурга объяснили необходимость повышения зарплат чиновников «дополнительной мотивацией».

«Нагрузка на муниципальных служащих выросла в несколько раз, и, как следствие, вызывает необходимость дополнительной мотивации и стимулирования. В связи с увеличением нагрузки на муниципальных служащих представляется целесообразным пересмотреть условия оплаты труда, прежде всего, чтобы на благо жителей Екатеринбурга работали грамотные, компетентные, профессиональные люди, которые могут принимать решения и нести за них ответственность», – сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Вопрос о зарплатах чиновников рассмотрит комиссия по местному самоуправлению ЕГД в середине декабря. В случае одобрения проекты решений будут вынесены на общее заседание городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.18

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