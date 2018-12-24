«Мы уже выдали карт-бланш Высокинскому»: комиссия ЕГД со второго раза одобрила новую структуру мэрии

Комиссия по местному самоуправлению ЕГД со второй попытки согласовала новую схему администрации города. При этом суть нововведений для некоторых депутатов так и осталась непонятной – они упрекнули чиновников в излишней политизации городской власти.

Напомним, 19 декабря комиссия заблокировала вопрос об изменениях структуры мэрии, так как посчитала, что представленные документы не дают полной информации о готовящейся реформе. К концу прошлой недели, как сообщил председатель комиссии Алексей Вихарев, администрация подготовила 49 листов дополнительных материалов. Предполагалось, что депутаты изучат эти документы за выходные.

Сегодня на заседании комиссии начальник кадрового отдела администрации Екатеринбурга Елена Хазова еще раз перечислила основные изменения в органах управления городом. Самое заметное новшество: в мэрии по аналогии с областным правительством появится департамент по информационной политике и департамент по внутренней политике. Несколько комитетов и управлений будут переименованы с перераспределением функционала, а часть отделов – упразднены.

Но даже после подробных разъяснений у депутатов все равно остались вопросы. Избранники интересовались, как изменится штат сотрудников в новых подразделениях и насколько увеличится зарплатный фонд в связи с повышением статуса некоторых отделов до департаментов. Хазова заверила, что административная реформа не скажется на оплате труда муниципальных служащих, кроме той индексации, что планирует утвердить дума. Следом депутаты спросили, зачем вообще делить информационно-аналитический департамент мэрии на две самостоятельные структуры. Вице-мэр Анатолий Гагарин пояснил, что это необходимо сделать для удобства работы и более эффективного взаимодействия с областным правительством.

«Я все равно не вижу смысла появления четырех департаментов. Мы строим хозяйствующий субъект или партию? Потому что все это очень похоже на партийную структуру», – заявил депутат Виктор Сомиков. В ответ Елена Хазова отметила, что глава города Александр Высокинский ставит новые задачи администрации, именно с этим связано расширение функционала отдельных департаментов.

Константин Киселев также отметил тренд политизации работы мэрии. «В городе должна быть усилена хозяйственная деятельность, а политикой пусть занимается государственная власть. Я по-прежнему считаю, что документы нам представлены сырые, а пояснительная записка лукавая. В ней написано, что управления просто переименовываются, а на самом деле там идет изъятие части функций. Все эти изменения должны проходить через думу – каждое положение в отдельности. За подготовленные мэрией документы кто-то должен отвечать. Поэтому я и предлагаю ввести должность руководителя аппарата администрации, чтобы нам было с кого спрашивать», – выступил депутат. Затем Киселев неожиданно предложил одобрить проект мэрии, аргументируя это тем, что депутаты уже выдали карт-бланш главе города Александру Высокинскому.

Остальные коллеги поддержали его предложение. Вопрос о новой структуре мэрии будет внесен в повестку завтрашнего заседания гордумы Екатеринбурга «с голоса». Если депутаты примут положительное решение, то административная реформа мэрии начнется с 1 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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