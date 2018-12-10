В мэрии начата масштабная реформа: департаменты и управления скопируют с областного правительства

В гордуму Екатеринбурга внесен проект масштабной реформы администрации города. Подразделения мэрии будут выстроены по образцу областного правительства, передает корреспондент РИА «Новый День».

Согласно документу, в администрации Екатеринбурга упраздняется комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. Наименование должности недавно назначенного вице-мэра Анатолия Гагарина также меняется – теперь он отвечает за вопросы внутренней и информационной политики. Подведомственный Гагарину информационно-аналитический департамент будет разделен на два самостоятельных органа – департамент информационной политики и департамент внутренней политики.

Кроме того, меняются названия профильных подразделений городской администрации. Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма переименовано в «управление по физической культуре и спорту». Отдел кадровой службы становится «департаментом кадровой политики». Комитет по внешним связям заменяется на «управление по развитию внешнеэкономических связей». Комитет по организационно-технической работе будет называться «комитетом организационного обеспечения и протокола». Комитет связи меняется на «департамент информатизации» и, наконец, бухгалтерско-финансовый отдел мэрии будет переименован в «финансово-бухгалтерское управление».

Также из структуры администрации исключается отдел по борьбе с наркоманией и потребительский отдел – их функции будут перераспределены между другими подразделениями.

Стоит отметить, что подобная структура исполнительных органов власти действует в аппарате губернатора и правительства Свердловской области. Предполагается, что екатеринбургские депутаты рассмотрят проект реформы и примут решение до окончания текущего года. Вслед за этим городская дума реформирует собственную структуру, начиная с постоянных комиссий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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