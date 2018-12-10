Высокинский назначил нового главу по соцполитике

Александр Высокинский определился с фамилиями всех своих заместителей. Последнее вакантное место – должность замглавы по соцполитике – занял чиновник, до этого работавший в администрации Кировского района.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, отвечать за соцполитику будет Дмитрий Баранов. К обязанностям он приступил с сегодняшнего дня. До этого чиновник работал заместителем главы по социальным вопросам в администрации Кировского района Екатеринбурга – эту должность он получил в 2005 году.

Дмитрий Баранов родился 12 февраля 1967 года в Первоуральске. В 1989 году он окончил Свердловский государственный медицинский институт, получив квалификацию «врач» по специальности «Лечебное дело». В 2000 году – Уральскую академию государственной службы (квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция»).

Ранее замглавы по соцсполитике был Михаил Матвеев, он проработал в этой должности 26 лет. Однако работу чиновника он решил сменить на депутатское кресло. Накануне выборов ходили слухи, что Матвеев метит на должность спикера гордумы, но в итоге он стал рядовым депутатом. Должность спикера получил Игорь Володин.

Екатеринбург, служба информации

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