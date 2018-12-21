Депутаты утвердят структуру мэрии Екатеринбурга до Нового года

Комиссия по местному самоуправлению ЕГД вернется к обсуждению новой структуры администрации города на следующей неделе. Внеочередное заседание назначено на 24 декабря.

Как пояснил РИА «Новый День» председатель думы Игорь Володин, чиновники готовы дать необходимые разъяснения и ответить на вопросы депутатов, которые были заданы на прошлом заседании комиссии. Если проект реформы будет одобрен, то вопрос внесут с голоса на заседании думы 25 декабря. Таким образом, реорганизация администрации Екатеринбурга начнется до новогодних праздников, как и задумывалось ранее.

Напомним, новая схема подразделений мэрии будет выстроена по образцу областного правительства. Впервые появятся департамент по информационной политике и департамент по внутренней политики, профильные комитеты и управления будут переименованы с перераспределением функционала, а часть отделов – упразднены. Депутаты потребовали от чиновников представить подробную информацию, кто и чем будет заниматься в новой структуре администрации города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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