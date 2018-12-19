Депутаты заблокировали реформу структуры мэрии Екатеринбурга до января

Екатеринбургские депутаты отказались утверждать новую структуру администрации города, так как посчитали представленный проект положения слишком сырым. Вопрос перенесен на следующее заседание комиссии по местному самоуправлению, которое состоится 23 января.

Предполагалось, что новая схема подразделений мэрии будет выстроена по образцу областного правительства. Например, должны появиться два самостоятельных департамента: по информационной политике и департамент по внутренней политике. Несколько комитетов и управлений будут переименованы с перераспределением функционала, а часть отделов – упразднены. Как уточнила начальник кадрового отдела администрации Елена Хазова, документы по новым подразделениям находятся в разработке. Именно этот факт и возмутил депутатов.

Константин Киселев заявил, что мэрия фактически предлагает думе проголосовать за новые названия, не уточняя, кто и чем будет заниматься. Другие избранники остались недовольны тем, как была подготовлена пояснительная записка к положению – на две страницы и без конкретики. Кроме того, Константин Киселев предложил рассмотреть введение новой должности – руководителя аппарата городской администрации (в областном правительстве аналогичный пост появился этой осенью).

В итоге депутаты решили отложить проект и вернуться к обсуждению административной реформы уже после Нового года. Это решение вызвало неудовольствие чиновников. Финансовый вице-мэр Марина Андрусь посетовала, что дума «подвешивает» вопрос, который нужно принять как можно скорее. В ответ депутаты заявили, что администрации следовало бы более внимательно относиться к подготовке документов для думских комиссий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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