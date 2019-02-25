«Травматологическое отделение переполнено!» – в Екатеринбурге растет число жертв, пострадавших на улице из-за невнимательности коммунальщиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге растет число людей, получивших травмы на улице. Среди пострадавших – 69-летняя пенсионерка, которая пережила падение ледяной глыбы со здания администрации города. Кроме того, тяжелый перелом прямо в центре города получила жительница Нижневартовска. По словам женщины, она поскользнулась на «красивой плитке» возле «Рубина». Подробности – в материале РИА «Новый День».

Мария Замулина рассказывает, что 23 февраля ее мама – 69-летняя пенсионерка, ветеран труда – приехала погулять по центру города. Надежда Безроднова шла по улице 8 Марта вдоль администрации, как вдруг перед ней рухнул кусок льда. «Как она объясняет, размером с тазик, глыба рассыпалась на мелкие кусочки. Сначала подумала, что вроде как ее все обошло стороной, потом ей сообщили, что у нее рассечено лицо. Она в состоянии аффекта еще не поняла», – рассказывает дочь пострадавшей пенсионерки Марина Замулина.

Глыба льда рухнула на пенсионерку с крыши мэрии

Ветерана труда доставили в ЦГКБ №23 в отделение челюстно-лицевой хирургии. Там Надежде Безродновой поставили укол от столбняка и наложили швы на лице, рассказывает Мария. Собеседница агентства дополнила, что с иском в суд они обращаться не планируют, но хотят, чтобы чиновники взяли на контроль проблему по сходу снега и льда с крыш домов.

В самой администрации Екатеринбурга проводят свое расследование, сообщили в пресс-службе мэрии: «Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал поручение разобраться в ситуации и усилить контроль за муниципальными зданиями. Просмотрены камеры видеонаблюдения администрации города Екатеринбурга и центра организации движения. Опрошены подрядчики, которые чистили снег с пятницы на субботу. Сегодня проведён повторный осмотр кровли: крыша чистая, образований льда не обнаружено. Принципиальная позиция главы Екатеринбурга Александра Высокинского – в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и, если случай произошёл по вине подрядчика, обязать его возместить ущерб пострадавшей».

Фото предоставлены родственниками пострадавшей

Еще одной жертвой невнимательности коммунальщиков, как она считает, стала Лилия Кузнецова, жительница Нижневартовска. Она приехала 22 февраля в Екатеринбург, чтобы из Кольцово улететь в Китай. Женщина хотела в путешествии полечить спину, однако пришлось остаться в уральской столице, чтобы решать совершенно другие проблемы со здоровьем. Дело в том, что в день приезда Лилия пошла с подругой в турагентство, чтобы забрать путевку, но возле «Рубина» поскользнулась на «красивой плитке». «Мы шли за путевкой. Я поскользнулась и упала, пыталась подняться и поняла, что у меня стопа как бы висит на моей коже. У меня полностью сломалась у основания стопы кость. Просверлили пятку, поставили спицу, из которой сейчас сочится кровь, подвесили груз и вот я должна 10 дней лежать в таком положении. Потому уже будут оперировать», – говорит Лилия Кузнецова.

Вместо турпоездки – больница

Врачи диагностировали у пострадавшей «двухлодыжечный перелом правой голени, перелом заднего края правой большеберцовой кости, вывих правой стопы кзади». Из-за полученных травм Лилия потеряла путевку, которая обошлась ей в 50 тысяч рублей. Кроме того, женщина обречена находиться в чужом городе ближайший месяц, так как с ее переломами о транспортировке не может быть и речи. «Хотелось бы выставить иск администрации города, потому что это полный бардак. Я понимаю, какая реабилитация мне предстоит, я молодая женщина, а сейчас нетрудоспособна», – дополнила Лилия.

Фото предоставлены Лилией Кузнецовой

Пострадавшая сейчас находится в ЦГКБ № 24. Лилия рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что травматологическое отделение переполнено. В больнице много пациентов с переломами, которые были получены на улице.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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