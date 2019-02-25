«Травматологическое отделение переполнено!» – в Екатеринбурге растет число жертв, пострадавших на улице из-за невнимательности коммунальщиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге растет число людей, получивших травмы на улице. Среди пострадавших – 69-летняя пенсионерка, которая пережила падение ледяной глыбы со здания администрации города. Кроме того, тяжелый перелом прямо в центре города получила жительница Нижневартовска. По словам женщины, она поскользнулась на «красивой плитке» возле «Рубина». Подробности – в материале РИА «Новый День».
Мария Замулина рассказывает, что 23 февраля ее мама – 69-летняя пенсионерка, ветеран труда – приехала погулять по центру города. Надежда Безроднова шла по улице 8 Марта вдоль администрации, как вдруг перед ней рухнул кусок льда. «Как она объясняет, размером с тазик, глыба рассыпалась на мелкие кусочки. Сначала подумала, что вроде как ее все обошло стороной, потом ей сообщили, что у нее рассечено лицо. Она в состоянии аффекта еще не поняла», – рассказывает дочь пострадавшей пенсионерки Марина Замулина.
Глыба льда рухнула на пенсионерку с крыши мэрии
Ветерана труда доставили в ЦГКБ №23 в отделение челюстно-лицевой хирургии. Там Надежде Безродновой поставили укол от столбняка и наложили швы на лице, рассказывает Мария. Собеседница агентства дополнила, что с иском в суд они обращаться не планируют, но хотят, чтобы чиновники взяли на контроль проблему по сходу снега и льда с крыш домов.
В самой администрации Екатеринбурга проводят свое расследование, сообщили в пресс-службе мэрии: «Глава Екатеринбурга Александр Высокинский дал поручение разобраться в ситуации и усилить контроль за муниципальными зданиями. Просмотрены камеры видеонаблюдения администрации города Екатеринбурга и центра организации движения. Опрошены подрядчики, которые чистили снег с пятницы на субботу. Сегодня проведён повторный осмотр кровли: крыша чистая, образований льда не обнаружено. Принципиальная позиция главы Екатеринбурга Александра Высокинского – в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и, если случай произошёл по вине подрядчика, обязать его возместить ущерб пострадавшей».
Еще одной жертвой невнимательности коммунальщиков, как она считает, стала Лилия Кузнецова, жительница Нижневартовска. Она приехала 22 февраля в Екатеринбург, чтобы из Кольцово улететь в Китай. Женщина хотела в путешествии полечить спину, однако пришлось остаться в уральской столице, чтобы решать совершенно другие проблемы со здоровьем. Дело в том, что в день приезда Лилия пошла с подругой в турагентство, чтобы забрать путевку, но возле «Рубина» поскользнулась на «красивой плитке». «Мы шли за путевкой. Я поскользнулась и упала, пыталась подняться и поняла, что у меня стопа как бы висит на моей коже. У меня полностью сломалась у основания стопы кость. Просверлили пятку, поставили спицу, из которой сейчас сочится кровь, подвесили груз и вот я должна 10 дней лежать в таком положении. Потому уже будут оперировать», – говорит Лилия Кузнецова.
Вместо турпоездки – больница
Врачи диагностировали у пострадавшей «двухлодыжечный перелом правой голени, перелом заднего края правой большеберцовой кости, вывих правой стопы кзади». Из-за полученных травм Лилия потеряла путевку, которая обошлась ей в 50 тысяч рублей. Кроме того, женщина обречена находиться в чужом городе ближайший месяц, так как с ее переломами о транспортировке не может быть и речи. «Хотелось бы выставить иск администрации города, потому что это полный бардак. Я понимаю, какая реабилитация мне предстоит, я молодая женщина, а сейчас нетрудоспособна», – дополнила Лилия.
Пострадавшая сейчас находится в ЦГКБ № 24. Лилия рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что травматологическое отделение переполнено. В больнице много пациентов с переломами, которые были получены на улице.
Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман
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