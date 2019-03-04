«Поздравляю вас, господин соврамши»: новая информационная политика мэрии

Мэрия Екатеринбурга взяла курс на новую информационную политику – и заключается она в банальном вранье. Последние две истории, вполне логичные для сезона оттепелей, показывают, что администрация не готова брать на себя ответственность. Легче отбрехаться.

Так было с падением глыбы льда на 69-летнюю женщину. Кусок, который рассек бабушке лицо, свалился с кондиционера, установленного на ратуше со стороны улицы 8 Марта. В администрации города заявили: здание от снега почищено, ничего подобного произойти не могло. Отпирались муниципальные власти до последнего, пока им не предъявили запись с камеры видеонаблюдения, которая четко показала, откуда сорвалась злосчастная льдина. Но и тут в мэрии не удержались и, комментируя запись, заявили, что пенсионерка нарочно стояла под кондиционерами и ждала, чтобы на нее что-нибудь свалилось сверху.

Ситуация могла бы стать неприятным, но разовым явлением. Журналисты и горожане позубоскалили бы в адрес мэрии, прокуратура и СК нашли бы виновных в том, что кондиционер не был очищен от снега, наказали бы какого-нибудь рядового сотрудника, и, в конце концов, про историю забыли бы. Но в мэрии почему-то решили, что врать и отпираться ‒ хорошая тактика. И, похоже, взяли этот метод за правило. В пятницу вечером на девятилетнего мальчика снова упала льдина ‒ на сей раз с жилого дома на улице Данилы Зверева. Ребенок был госпитализирован с ушибами мягких тканей головы, а прохожие, которые нашли его и вызвали скорую, рассказали, что вокруг ребенка валялись куски льда, вероятно, от упавшей сосульки. Но в мэрии зачем-то снова решили сказать, что никакой глыбы льда не было, а мальчик просто упал в обморок. Впрочем, весьма скоро выяснилось, что мэрия снова наврала. В прокуратуре Свердловской области заверили, что есть и очевидцы, которые подтвердили падение глыбы с крыши здания, и видеозапись с камеры наблюдения из дома напротив, и, в конце концов, характерные травмы. Причем в этой ситуации оправдания мэрии вообще непонятны ‒ здание обслуживает не муниципальное предприятие, а частная управляющая компания «Урал-СТ». И для чего администрации врать, прикрывая чужие вины, неясно. Вероятно, такова новая информационная политика администрации Екатеринбурга, куда не так давно приняли новую советницу для главы города Александра Высокинского. Его консультантом по пиару, напомним, стала Екатерина Куземка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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