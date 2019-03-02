В Екатеринбурге на ребенка свалилась глыба льда – в мэрии заявили, что ребенок упал в обморок

В Екатеринбурге вновь произошло ЧП с падением льда с крыши. На сей раз пострадал девятилетний ребенок. Накануне мальчик возвращался домой с тренировки, возле пятиэтажного дома на Данилы Зверева на школьника свалилась глыба. Ребенка госпитализировали с травмами в детскую городскую больницу № 9, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. В ведомстве запросили документы у коммунальщиков, чтобы узнать, кто ответственен за уборку снега и льда с крыши.

Уже сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что ребенка выписали домой для амбулаторного лечения. «Его жизни ничто не угрожает, – сказали следователи. Тем не менее, они начали проверку. – Назначено судебное медицинское освидетельствование пострадавшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью и характера травм, полученных ребёнком, истребуется документация из управляющей компании, обслуживающей указанный жилой дом, устанавливаются конкретные должностные лица, отвечающие за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега и наледи. Также выясняется, с какой именно части дома произошло падение наледи на ребенка. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».

Интересна и реакция администрации Екатеринбурга. Там сообщили, что никакой глыбы льда не было. «На момент поступления мальчик находился в сознании, жалоб и видимых повреждений у него не было. Относительно того, что с ним произошло, врачи смогли выяснить лишь то, что по дороге домой ребенок потерял сознание. После проведенного подробного обследования в ДГКБ 9, которое включало в себя осмотр врачей-травматологов, невролога, проведение компьютерной томографии никаких повреждений у ребенка, в том числе поверхностных, выявлено не было. Вечером этого же дня мальчик был отпущен домой. Диагноз – синкопальное состояние (обморок)», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.19

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