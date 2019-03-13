В Екатеринбурге коммунальщики начали чистить балконы от снега (ФОТО)

Коммунальные службы начали счищать снег с козырьков балконов многоквартирников. Корреспондент РИА «Новый День» заметил, как рабочие убирали ледяные массы с крыши дома на улице Чекистов, используя автовышку. Попутно лопатой коммунальщики соскребали снег с козырьков балконов.

На данный момент заснеженные крыши домов представляют опасность для окружающих. Из-за потепления велика вероятность схода ледяных масс. Ранее «Новый День» рассказывал, что 10 марта на улице Куйбышева глыба льда, свалившаяся с дома, упала прямо на коляску с 3-месячным ребенком. К счастью, малышка не пострадала. Однако, тогда председатель ТСЖ «Куйбышева 48/г» предположил, что снежная масса упала с балкона. По словам коммунальщика, свои козырьки чистить должны собственники квартир.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения глыбы льда на коляску с ребенком на улице Куйбышева. «Установлено, что указанный многоквартирный дом находится в управлении ТСЖ «Куйбышева, 48/г». Председатель ТСЖ был вызван в прокуратуру района для дачи объяснений. Прокуратура запросила документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега», – сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что это было уже четвертое подобное ЧП за месяц. 2 марта обрушение снега на коляску произошло на Донбасской. Тогда у матери ребенка врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадину на руке. А в начале марта глыба льда упала на девятилетнего мальчика, который возвращался с тренировки. Кроме того, 23 февраля из-за схода снега с крыши мэрии пострадала пенсионерка. Кусок льда рассек лице женщине.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.03.19

Областное минЖКХ ждет возможности наказывать бизнесменов – уклонистов от платы за мусор. / В поселке Малышева трактор снес газопровод (ФОТО). / Кубинка Моралес поставила в Екатеринбурге спектакль про телесный контакт (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»