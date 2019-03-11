«Все эти крыши дважды были чищены», – председатель ТСЖ считает, что ледяная глыба упала на коляску с балкона (ФОТО, ВИДЕО)

Родители трехмесячной девочки, на коляску которой упала ледяная глыба, сегодня встретились с председателем ТСЖ на месте инцидента. Он уверял, что крыша была чистой, а снег упал с балкона квартиры, собственнице которой около 90 лет. Потому коммунальщики не виноваты. Подробности – в материале «Нового Дня».

Глыба льда упала на коляску

Татьяна Хайдарова рассказывает, что вчера днем она шла домой со своим мужем и их трехмесячной дочкой. Когда молодая семья проходила возле многоэтажки на улице Куйбышева, супруг услышал звук, похожий на звук схода льда. «Он мне крикнул, я остановилась, и упала глыба льда, которая на нашу коляску попала. Слава богу, никто не пострадал. Ребенок хорошо пока себя чувствует. Но мы в больницу пока не ходили, так как были праздничные дни. Мы, конечно, сходим в больницу, чтобы на 100% процентов убедиться, что с ребенком все хорошо», – рассказала мама ребенка. По ее словам, пока они ни о какой компенсации заявлять не планируют.

По словам Татьяны, остановись она на секунду позже, и ледяная глыба пробила бы коляску, упав на девочку. Обеспокоенные родители сегодня встретились с председателем ТСЖ «Куйбышева 48/г», который заявил, что крыша была чистой – в последний раз с нее убирали снег 27 февраля. «Значит, вариант такой: это, скорее всего, упало с крыши балкона, сделанного по желанию собственника», – объясняет председатель Виталий Бобков.

Он пояснил, что крыши балконов самостоятельно должны очищать от снега сами собственники. По словам Виталия Бобкова, козырек, с которого – по предположению председателя ТСЖ – упал лед, принадлежит женщине, которой почти 90 лет. Собеседник «Нового Дня» рассказывает, что пенсионерка уже не ходит, поэтому не может даже дверь открыть коммунальщикам. Представитель дома говорит, что запросил через прокуратуру записи с камер наблюдения, установленных на здании МРСК Урала, расположенном через дорогу. Возможно, эти кадры покажут, откуда именно рухнула глыба.

Ранее «Новый День» писал, что прокуратура Свердловской области начала проверку по факту обрушения глыбы льда на коляску с ребенком на улице Куйбышева. «Установлено, что указанный многоквартирный дом находится в управлении ТСЖ «Куйбышева, 48/г». Председатель ТСЖ был вызван в прокуратуру района для дачи объяснений. Прокуратура запросила документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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