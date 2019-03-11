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Понедельник, 11 марта 2019, 11:51 мск

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Очередное ЧП: в Екатеринбурге глыба льда упала на коляску

В Екатеринбурге вновь случилось ЧП с обрушением льда с крыши – уже четвертое за последний месяц. На этот раз глыба упала на коляску с младенцем, которая стояла у дома на улице Куйбышева. К счастью, ребенок не пострадал.

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту обрушения глыбы льда на детскую коляску. По данным ведомства, ЧП случилось вчера, 10 марта, в 15 часов около дома № 48 на улице Куйбышева. Гулявшая молодая семья услышала шум сходящего льда, и глыба упала рядом с людьми. Отколовшимся осколком льда была повреждена коляска. Малыш не пострадал.

«Установлено, что указанный многоквартирный дом находится в управлении ТСЖ «Куйбышева, 48/Г». Председатель ТСЖ был вызван в прокуратуру района для дачи объяснений. Прокуратура запросила документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега»,– сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Екатеринбурге это уже четвертое подобное ЧП за месяц. 2 марта обрушение нега на коляску произошло на Донбасской. У матери ребенка врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадину на руке. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК проводится доследственная проверка. Ранее в начале марта глыба льда упала на девятилетнего мальчика, возвращавшегося с тренировки, а 23 февраля – на пенсионерку, которой не повезло проходить мимо здания мэрии, с которого и упала снежная масса.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

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