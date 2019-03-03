В Екатеринбурге на женщину с коляской упала ледяная глыба

В Екатеринбурге следователи проводят предварительную проверку очередного инцидента с падением глыбы льда с крыши. ЧП произошло накануне днем – женщина с коляской, в которой находился ее годовалый ребенок, гуляла по улице Донбасской, возле дома № 22 произошло обрушение снежной массы. «Коляска опрокинулась набок, ребенок не пострадал. У матери ребенка врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадину на руке. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК проводится доследственная проверка», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент за последние дни. В пятницу вечером глыба льда упала на девятилетнего мальчика, возвращавшегося с тренировки, а в прошлое воскресенье – на пенсионерку, которой не повезло проходить мимо здания мэрии, с которого и упала снежная масса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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