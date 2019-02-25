СКР заинтересовался падением льдины на пенсионерку с крыши мэрии (ФОТО)

В Екатеринбурге органы СКР инициировали вопрос о передаче им материалов по сообщению о падении глыбы льда на пожилую женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР, полиция проводит доследственную проверку резонансного случая – днем 23 февраля с крыши городской администрации на 69-летнюю женщину упал снежно-ледяной нарост. Территориальный следственный отдел СКР по Свердловской области инициировал перед прокуратурой вопрос о передаче материала проверки из полиции в органы СК. Следователи проверят, нет ли в этом случае признаков ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Подробнее о том, что случилось с пенсионеркой и как она себя чувствует сейчас, смотрите в видео на нашем канале в ближайшее время.

Фото предоставлено родственниками пострадавшей пенсионерки.

Екатеринбург, служба информации

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