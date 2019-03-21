В Екатеринбурге глыба льда упала на женщину

В Екатеринбурге очередное ЧП с падением льда на человека. Сегодня пострадала 30-летняя жительница города, которой не повезло проходить мимо дома на улице Бисертской, 4. Удар глыбы с высоты пятого этажа был таким сильным, что женщине сломало плечо и разбило голову.

Как пишет портал Е1, пострадавшей помогли очевидцы, которые оказали ей первую помощь и помогли добраться до больницы. Екатеринбурженка намерена подать в суд иск к управляющей компании «Чкаловская», которая обслуживает этот дом.

Отметим, что инциденты из-за падения льдин с крыш домов и административных зданий в последнее время происходят в ежедневном режиме. Вчера на улице Горького в результате такого же ЧП пострадала беременная женщина, днем ранее ‒ на проспекте Ленина льдина упала на голову 72-летней пенсионерке. В марте и феврале было зафиксировано еще несколько подобных ЧП ‒ в двух случаях пострадали женщины с колясками, в которых находились дети, в одном ‒ девятилетний школьник, и еще в одном ‒ пожилая женщина, на которую снежная масса обрушилась прямо с крыши администрации Екатеринбурга. По всем фактам ведутся проверки силами полиции, прокуратуры или следственного комитета. Сегодня в прокуратуре Екатеринбурга проходило совещание с главами управляющих компаний по поводу сложившейся ситуации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

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