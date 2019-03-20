В Екатеринбурге продолжается падение льда с крыш. Новая жертва ‒ беременная женщина

В Екатеринбурге произошел очередной инцидент с падением льда с крыши. ЧП случилось накануне вечером возле дома на улице Горького, 31. Пострадавшая ‒ беременная женщина, которая от удара льдины потеряла сознание. Ей помогли очевидцы, которые вызвали скорую, сообщает портал Е1. Женщина была доставлена в горбольницу № 24. Проверку по факту инцидента проведет УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что полицейские также занимаются другим случаем ‒ падением глыбы льда на 72-летнюю женщину-дворника на проспекте Ленина. Этот инцидент произошел днем ранее, в понедельник. В марте и феврале было зафиксировано еще несколько подобных ЧП ‒ в двух случаях пострадали женщины с колясками, в которых находились дети, в одном ‒ девятилетний школьник, и еще в одном ‒ пожилая женщина, на которую снежная масса обрушилась прямо с крыши администрации Екатеринбурга. По всем фактам ведутся проверки силами полиции, прокуратуры или следственного комитета.

Екатеринбург, Елена Сычева

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