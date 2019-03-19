На дворника-пенсионерку упала глыба льда с крыши. Женщина в реанимации

В Екатеринбурге произошел очередной инцидент с падением льда с крыши. В результате пострадала 72-летняя женщина-дворник, которая убирала территорию возле дома на проспекте Ленина. По информации отдела по связям со СМИ городской полиции, женщина была доставлена в реанимацию больницы № 36 с тяжелыми травмами. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента.

Отметим, что это уже не первый случай в Екатеринбурге за последние дни. Ранее похожая история произошла на улице Куйбышева ‒ там ледяная глыба упала с крыши дома прямо на коляску с ребенком, который чудом не пострадал. 2 марта обрушение снега произошло на улице Донбасской ‒ тоже на женщину, гулявшую с коляской, в которой был ребенок. У матери диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадину на руке. Также в начале марта на Вторчермете глыба льда упала на девятилетнего мальчика, возвращавшегося с тренировки, а 23 февраля – на пенсионерку, которой не повезло: она проходила мимо здания мэрии, с которого и упала снежная масса. По всем фактам проводятся разбирательства ‒ прокуратурой и СК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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