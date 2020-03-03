Снег и наледь на крышах домов угрожает жизни екатеринбуржцев (ФОТО)

Из-за постоянных перепадов температуры в Екатеринбурге на крышах домов образовались огромные глыбы льда и снега, которые в прямом смысле слова нависают над головами прохожих, угрожая вот-вот рухнуть.

В последние недели в Екатеринбурге оттепели сменяются похолоданием с обильными снегопадами. Это привело к тому, что на крышах домов копится снег, который при потеплении шапками начинает сползать на тротуар. Например, опасный дом был замечен по улице Циолковского, 78. Там снег уже начал обрушиваться на тротуар, по которому ходят люди, регулярно подвергая себя опасности.

Напомним, ответственными за уборку снег с крыш являются управляющие компании и ТСЖ. В свою очередь, жильцы домов обязаны счищать снег с козырьков и крыш балконов. Но не всегда это удается сделать вовремя.

В прошлом году в феврале и марте в Екатеринбурге почти еженедельно фиксировались ЧП, когда снег и лед падал на головы жителям. Среди пострадавших были новорожденные в колясках, дети постарше, пожилые люди. В прокуратуре Екатеринбурга прошло совещание, на котором руководителей управляющих компаний призвали к ответственности, пригрозив уголовными делами. Но в этом году ситуация ничуть не улучшилась. Горожане сообщают о свисающих с крыш сосульках и нечищеной наледи в разных районах города.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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