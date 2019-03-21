«Возможны и уголовные дела», – прокуратура пригрозила УК и чиновникам за падающие с крыш льдины

Управляющим компаниям Екатеринбурга следует задуматься над тем, что плохая чистка крыш и, как следствие, – падение наледи и снега на проходящих внизу граждан – могут привести к началу не только административного, но и уголовного производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова на экстренном совещании с городскими чиновниками и управляющими компаниями, посвященном очистке кровель. Последней каплей, переполнившей чашу терпения прокуратуры, стал вчерашний несчастный случай на улице Бисертской, 4: ледяная глыба упала на молодую женщину, у которой диагностированы рана головы и перелом плеча. По словам прокурора, здоровью пострадавшей причинен вред средней тяжести. Прямо на совещании и. о. прокурора Чкаловского района Алексей Морозов внес прокурорское представление управляющий компании. Позднее, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», Светлана Кузнецова заявила, что причинение вреда здоровью человека может по итогам проверки (срок проведения которой – 30 дней) привести и к возбуждению уголовного дела.

Подробности о происшествии на Бисертской и видео с места ЧП – в ближайшее время на канале «Нового Дня».

Напомнила Кузнецова и о других случаях. «Анализируя ситуацию, я прихожу к выводу, что в этом году особенно остро стоит вопрос очистки кровель. Женщина в Чкаловском районе получила травмы средней тяжести. Ранее, когда лед упал на детскую коляску, только чудом не пострадал ребенок. Недовольство населения обосновано. Каждое обращение – крик негодования!» – подчеркнула прокурор города. Она рассказала, что уже вручила прокурорское представление главе города Александру Высокинскому, районные прокуроры внесли 11 представлений, но есть понимание, что эта цифра не окончательная: «Глыбы все еще падают на людей».

Прежде чем выслушать представителей УК, прокурор предложила высказаться руководителю МКУ «Управление зданиями администрации города Екатеринбурга» Игорю Яранцеву, напомнив ему о падении льда с крыши мэрии на пенсионерку 23 февраля: «Непонятно, почему сначала этот факт отрицался». «Отрицали, потому что не видели, а потом получили видеозапись», – пояснил представитель мэрии. Напомним, кусок льда, который рассек бабушке лицо, свалившись с кондиционера, установленного на ратуше со стороны улицы 8 Марта. В администрации города заявили: здание от снега почищено, ничего подобного произойти не могло. Отпирались муниципальные власти до последнего, пока им не предъявили запись с камеры видеонаблюдения, которая четко показала, откуда сорвалась злосчастная льдина. Но и тут в мэрии не удержались и, комментируя запись, заявили, что пенсионерка нарочно стояла под кондиционерами и ждала, чтобы на нее что-нибудь свалилось сверху.

Руководители семи управляющих компаний со всех районов города, присутствовавшие на совещании, в один голос заверили Светлану Кузнецову, что все крыши, которые необходимо чистить, чистятся регулярно, а заодно пожаловались на автовладельцев, которые вопреки их просьбам не убирают машины от стен домов.

В заключение совещания Светлана Кузнецова обратила внимание коммунальщиков еще на один аспект проблемы – падение снега и наледи с балконов и козырьков над ними. «Я понимаю, что УК не несут ответственности за их состояние. Но хотелось бы, чтоб вы проанализировали ситуацию с этими конструктивными элементами. Если где-то такие балконы находятся в квартирах пожилых, немощных людей, которые не могут очистить балконы своими силами, возможно, стоит оказать им содействие. Таких случаев не может быть очень много, но проблема существует, и ее надо решать».

Напомним, инциденты из-за падения льдин с крыш домов и административных зданий в последнее время происходят в ежедневном режиме. Вчера на улице Горького в результате такого же ЧП пострадала беременная женщина, днем ранее ‒ на проспекте Ленина льдина упала на голову 72-летней пенсионерке. В марте и феврале было зафиксировано еще несколько подобных ЧП ‒ в двух случаях пострадали женщины с колясками, в которых находились дети, в одном ‒ девятилетний школьник. По всем фактам ведутся проверки силами полиции, прокуратуры или следственного комитета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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