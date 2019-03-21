Ледяная глыба, упавшая с пятиэтажки, пробила женщине голову – рассказ пострадавшей (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге возле дома на улице Бисертской на голову женщине рухнула ледяная глыба. Пострадавшая сейчас находится в больнице с рассечением кожи на голове, сотрясением и ушибами. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Ледяная глыба рассекла женщине голову

Как рассказала Евгения Ушенина, инцидент произошел возле дома № 4 на улице Бисертской. Вчера днем она пошла с работы из парикмахерской в магазин. Но только успела выйти на тротуар, как услышала скрежет и хруст ломающегося льда. «Я поняла, что на меня летит сверху. Я сгруппировалась, согнулась, наклонилась, руками попыталась голову прикрыть. Почувствовала резкий удар по голове, по шее, спине, левой стороне плеча. Я упала, мужчина сразу подбежал, начал разговаривать со мной, чтобы я сознание не потеряла», – вспоминает Евгения.

Корреспонденту РИА «Новый День» пострадавшая пояснила, что прохожий сбегал в ближайшую аптеку, после чего одна из сотрудниц подошла к Евгении для оказания первой медицинской помощи, она обработала рану и попыталась остановить кровь. Бригаду медиков Евгения ждала около 40 минут, после чего пришлось вызвать супруга, который и отвез ее в ЦГКБ № 24. Врачи диагностировали у екатеринбурженки 12-сантиметровое рассечение кожи на голове, сотрясение мозга, ушиб ключицы и шейного позвонка. В больнице, по словам медиков, ей придется провести ближайшие три недели. «Плохо себя чувствую, голова и спина болит. А также слабость, головокружение, температура 37,5», – говорит Евгения.

Наталья Зырянова – мама пострадавшей – с трудом сдерживает слезы, когда вспоминает о произошедшем. Она сообщила, что в этот же день после ЧП коммунальщики почистили крышу дома на Бисертской. «Приехали трактор и вышка. И сразу все убрали, все обтянули лентой тут. Мгновенно сработали, молодцы! Только надо все это делать до, а не после», – возмущена Наталья Зырянова.

Она также дополнила, что у Евгении двое детей, которые пока живут с бабушкой. Наталья Зырянова говорит, что в день инцидента к ним уже приходили коммунальщики и спрашивали, как могут помочь пострадавшей. На данный момент семья не исключает, что они будут судиться с «УК Чкаловская», которая отвечает за уборку снега со злополучной крыши. В управляющей компании в течение дня не отвечали на звонки.

Отметим, сегодня в прокуратуре прошло совещание с представителями УК и администрации города. Прокурор Екатеринбурга рассказала, что уже вручила прокурорское представление главе города Александру Высокинскому, районные прокуроры внесли 11 представлений, но эта цифра не окончательная: «Глыбы все еще падают на людей».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

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