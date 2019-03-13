Над головой сугробы, под ногами грязь: как выглядит весенний Екатеринбург (ФОТО)

В Екатеринбург пришла весна – с потеплением городская грязь оттаяла и потекла по улицам. Коммунальщики продолжают разбирать снежные завалы, но за погодой они явно не поспевают. Автомобили стали одного цвета, пешеходам остается только вспоминать о чистой обуви – а заодно уворачиваться от скатывающегося с крыш и балконов снега. РИА «Новый День» публикует традиционный фоторепортаж с улиц Грязьбурга.

Из года в год в Екатеринбурге с потеплением становится очень мрачно – все, включая кучи так и не убранного снега, покрывается коричнево-серым налетом. Александр Высокинский обещал ситуацию изменить. В октябре он, будучи свеженазначенным главой города, обещал мыть город с шампунем. «Мы постараемся к весне начать город мыть «Керхерами», так же, как моем автомобили – с пеной. Постараемся вымывать грязь от фасада здания, тротуар и ограждения. Мне всегда весной хочется взять и помыть», – делился планами Александр Высокинский в эфире программы «Открытая студия».

Уборочная техника работает в зимнем режиме, так что горожанам остается надеяться, что глава города уже покупает шампунь. На тротуарах до сих пор продолжает лежать снег – после прошедшего накануне дождя он покрылся коркой льда. Пешеходы жалуются на очереди в травмпунктах. Коммунальщики стараются побыстрее почистить хотя бы центральные тротуары. Например, сегодня люди в оранжевых жилетах у метро «Геологическая» выкидывали с тротуара снег на дорогу – там, под колесами машин, он быстрее станет жижей.

Продолжает лежать снег на газонах, его не убирают, он тает и превращается в грязь. Эта грязь почему-то отказывается попадать в ливневку и растекается по дорогам. В итоге небольшие проезды становятся грязевыми каналами. На широких улицах грязевые лужи образуются поближе к поребрикам. Впрочем, иногда потоки грязи становятся своеобразным разделителем, двойной сплошной «Екатеринбург-стайл».

О чистой обуви пешеходы могут забыть до летнего потепления, когда грязь подсохнет. Горожане жалуются, что за короткую прогулку ноги пачкаются до колена, грязью покрываются брюки, пальто и завидуют автомобилистам (машины в грязи по крышу, но хотя бы ноги сухие). Городской транспорт выглядит не лучше – распознать родной цвет трамвая или троллейбуса можно на уровне выше человеческого роста.

Впрочем, для пешеходов по сей день главная проблема – даже не грязь. На крышах и балконах остается лежать неубранный снег. Даже на зданиях в центре города. За последний месяц РИА «Новый День» уже четыре раза сообщало о падении ледяных глыб с крыш.

Синоптики в ближайшие дни обещают температуру днем, близкую к нулю градусов: завтра до +2, в последующие два дня -3, -4. До конца рабочей недели будет идти мокрый снег, завтра днем осадки обещают быть обильными. То есть скорее всего грязи в городе только добавится.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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