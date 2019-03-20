После падения глыбы льда на беременную женщину прокуратура проведет совещание с главами УК

Прокуратура проводит проверку в связи с очередным падением льда – на этот раз на беременную женщину. Директору УК «Стандарт» уже вынесено представление с требованием почистить крыши и козырьки домов. Также прокуратура намерена провести совещание с директорами «управляшек» и представителями мэрии Екатеринбурга по вопросу плохой уборки крыш от наледи.

Как уже сегодня писал «Новый День», очередной инцидент с падением льда с крыши случился накануне вечером возле дома на улице Горького, 31. Пострадавшая ‒ беременная женщина, которая от удара льдины потеряла сознание. Ей помогли очевидцы, которые вызвали скорую. По последним данным, предоставленным пресс-службой областной прокуратуры, беременная получила черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра. Организована прокурорская проверка.

«Установлено, что управление многоквартирным домом № 9 по ул. Пушкина (№ 29 по ул. Горького), с крыши которого упала глыба льда, осуществляет АО «УК «Стандарт». Выявлены нарушения требований ЖК РФ, правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и иных эксплуатационных правил. Прокуратура директору АО «УК Стандарт» внесла представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района», – сообщили в пресс-службе.

Также после этого ЧП с беременной женщиной прокуратура заявила о проведении совещания с вызовом руководителей крупных управляющих компаний города и представителей администрации Екатеринбурга. На повестке один вопрос – ненадлежащая организация сезонных работ.

Напомним, полицейские также занимаются другим случаем ‒ падением глыбы льда на 72-летнюю женщину-дворника на проспекте Ленина. Этот инцидент произошел днем ранее, в понедельник. В марте и феврале было зафиксировано еще несколько подобных ЧП ‒ в двух случаях пострадали женщины с колясками, в которых находились дети, в одном ‒ девятилетний школьник, и еще в одном ‒ пожилая женщина, на которую снежная масса обрушилась прямо с крыши администрации Екатеринбурга. По всем фактам ведутся проверки силами полиции, прокуратуры или следственного комитета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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