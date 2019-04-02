«Все было очищено», – в детском саду выясняют, откуда взялся снег, упавший на голову трехлетней девочки (ВИДЕО)

В муниципальном садике «Детство» № 40/228 Екатеринбурга проводится внутреннее разбирательство: накануне вечером на голову трехлетней девочки обрушился снег с деревянными брусками. Руководители учреждения рассказывают: в день инцидента заведующий по хозяйственной части в обед проводил осмотр крыши. «Дело в том, что кровля от снега очищена, снега на крыше не находится. И при осмотре не было выявлено ничего постороннего на крыше. Видимо, снег был где-то поглубже», – объясняет корреспонденту РИА «Новый День заведующая учреждением Ирина Постникова.

На девочку упал снег

По данным руководителей детского сада, снег и два бруска свалились на голову трехлетней девочки с козырька подъезда младшей группы. Директор учреждения дополнила, что деревяшки могли остаться на кровле после капитального ремонта, который был в 2008 году. Сейчас пострадавший ребенок находится в детском саду.

Как уже сообщал «Новый День», снег упал на голову трехлетней девочки, когда она с мамой вечером выходила из здания. Медики диагностировали у ребенка «ушиб мягких тканей головы». «В настоящее время прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку. Запрошены документы с целью установления лица, ответственного на надлежащее содержание кровли и обслуживание здания детского сада. Также запрошены медицинские документы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенку», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, 21 марта в прокуратуре произошло совещание с участием чиновников и руководителей управляющих компаний, где прокурор города Светлана Кузнецова пригрозила уголовными делами виновным в череде ЧП из-за падения снега с крыш. С конца февраля в Екатеринбурге сообщения о пострадавших поступали по несколько раз в неделю.

Екатеринбург, служба информации

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