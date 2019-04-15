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Понедельник, 15 апреля 2019, 10:15 мск

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Четыре сотрудника детсада «Детство», где снег упал на девочку, отделались выговорами

Прокуратура завершила проверку детского сада «Детство», где 1 апреля снег и два деревянных бруска упали на голову трехлетней девочки. Надзорное ведомство действительно нашло нарушения законов, по которым в садике должно быть безопасно. Но кроме выговоров и замечаний никаких наказаний не последовало.

Напомним, 1 апреля снег упал на голову трехлетней девочки, когда она с мамой вечером выходила из здания. Медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей головы. Руководители учреждения рассказали тогда корреспонденту РИА «Новый День», что в день инцидента был проведен осмотр крыши и ничего там выявлено не было. По данным руководителей детского сада, снег и два бруска свалились на голову трехлетней девочки с козырька подъезда младшей группы. Директор учреждения пояснила, что деревяшки могли остаться на кровле после капитального ремонта, который был в 2008 году.

Прокуратура в тот же день по сообщениям СМИ начала свою проверку. И сегодня представила ее результаты. «В нарушение требований норм (должностных инструкций и ФЗ «Об образовании») должностными лицами МБДОУ – детский сад «Детство» и его филиала № 40/228 не приняты надлежащие и своевременные меры, направленные на предупреждение травматизма воспитанников и сотрудников в результате падения снега, льда, посторонних предметов с крыш… Тем самым нарушены права воспитанников и работников на безопасные условия при осуществлении образовательного процесса», – говорится в заключении прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура внесла представление с требованием об устранении нарушений закона об охране здоровья и жизни несовершеннолетних. К дисциплинарной ответственности привлечены 4 сотрудника детского сада: заместителю директора образовательного учреждения по административно-хозяйственной части объявлено замечание, заведующий филиалом № 40/228 объявлен выговор, заведующей хозяйством филиала объявлен выговор, дворнику объявлено замечание, сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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