С крыши детсада на трехлетнюю девочку рухнул снег с деревянными брусками

В Екатеринбурге очередное ЧП с падением снежных глыб. Пострадала трехлетняя девочка, которая выходила из детского сада с мамой.

Ребенок пострадал на территории муниципального садика «Детство» № 40/228 по ул. Уральских Рабочих около 17:15 в понедельник. На малышку 2016 года рождения с крыши садика упал снег с наледью и два деревянных бруска. В больнице девочке поставили диагноз «ушиб мягких тканей головы».

«В настоящее время прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проводит проверку. Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее содержание кровли и обслуживание здания детского сада. Также запрошены медицинские документы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенку», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Как сообщал «Новый День», 21 марта в прокуратуре прошло совещание с участием чиновников и руководителей управляющих компаний, где прокурор города Светлана Кузнецова пригрозила уголовными делами виновным в череде ЧП из-за падения снега с крыш. С конца февраля в Екатеринбурге сообщения о пострадавших поступали по несколько раз в неделю.

Екатеринбург, служба информации

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