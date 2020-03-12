Администрация Екатеринбурга потратит 8 миллионов на защиту крыши от сосулек

Администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс по ремонту кровли ратуши.

Проводить ремонт нужно только на главной части здания, по адресу: переулок Банковский, 1а. Заплатить мэрия готова до 8,1 млн рублей, заявки принимаются до 19 марта. Подрядчик должен будет заменить все элементы покрытия кровли, саму кровлю, водостоки, вентиляционные стояки и установить снегозадержатель и систему электрического обогрева для защиты от обледенения карниза и водосточных воронок. Кроме того, на кровле появятся кондиционеры, которые сейчас находятся на техническом этаже.

Отметим, летом 2018 года начался ремонт крыши всего здания администрации с заменой водостоков, утеплителей, покрытия, ремонтом балюстрады и карнизов, но система электрического обогрева в техзадании не указывалась. Подрядчик затянул с работами, получил 15 миллионов из 17 обещанных, контракт расторгли «по соглашению сторон».

Напомним, зимой прошлого года с крыши городской администрации на пенсионерку рухнул лед, разбив ей голову. Александр Высокинский за это ЧП получил представление из прокуратуры.

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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